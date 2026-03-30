Хомяк каждый день сбегал из клетки: хозяйке пришлось выяснить причину с помощью камеры

Ей удалось "поймать" момент побега и выяснить, почему питомец прятался.

Владелица хомяка в американском штате Калифорния случайно узнала, что ее любимец каждый день сбегал из клетки и "проказничал". Как пишет Newsweek, владелица показала видео, как хомяк ежедневно выходил и заходил в клетку и создал "тайное хранилище" за плитой.

Между стеной и мебелью хомяк накопил запасы на "черный день" – кучку семян, еды и других предметов. Она поймала его с сокровищами "на горячем".

По оценкам Американской ветеринарной медицинской ассоциации (American Veterinary Medical Association), 1,1 миллиона домохозяйств в США содержат мелких грызунов, таких как хомяки или хомячки-джербилы. Это примерно 0,8% всех американских домохозяйств.

"Владение хомяком – это целый мир, отличный от домашнего питомца, такого как кошка или собака. Это значительно дешевле, и хомяки требуют гораздо меньшего ухода", – говорится в статье.

