Цены на АЗС снова выросли: сколько сегодня стоит бензин, дизельное топливо и автогаз

Средняя стоимость автогаза за выходные выросла на 63 копейки, а дизельного топлива – на 56 копеек.

Средние цены на дизельное топливо, автогаз и премиальный бензин марки А-95 на украинских АЗС 30 марта выросли. При этом, как сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95, стоимость обычного 95-го бензина не изменилась.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива за выходные выросла на 56 копеек – до 85,23 гривни за литр. Средняя стоимость автогаза увеличилась на 63 копейки – до 46,54 гривни/литр.

Премиальный бензин марки А-95, по сравнению с пятницей, в среднем подорожал на 52 копейки, до 75,41 грн/литр, тогда как средняя стоимость обычного 95-го за выходные не изменилась и составляет 71,73 гривни за литр.

Цены на бензин

Дешевле всего бензином марки А-95 в предпоследний день марта заправляют в сетях AMIC и БРСМ-Нафта. Здесь средний прайс на 95-й – 68,94 гривни за литр. Дороже всего 95-м заправляют в сети Grand Petrol – 75,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 72,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель в первый рабочий день недели продают в сети RLS. Средняя цена на дизель здесь составляет 81,90 гривни за литр. Самый дорогой дизель продают в сетях ОККО и WOG – 87,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 81,99 грн/л;

SOCAR – 86,85 грн/л;

KLO – 87,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 82,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего 30 марта заправляют в сети "Маркет" – по 42,5 гривни за литр. Самый дорогой автогаз в сети Neflek – 48,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 46,60 грн/л;

"Укрнафта" – 45,99 грн/л;

SOCAR – 47,84 грн/л;

KLO – 47,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 44,71 грн/л;

WOG – 47,98 грн/л;

ОKKO – 47,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине

Цены на нефть марки Brent по состоянию на утро 30 марта выросли до более 115 долларов за баррель. И это может быть не предел.

Если война на Ближнем Востоке затянется до июня, цены на нефть могут взлететь до небывалых 200 долларов за баррель, предупреждают аналитики Macquarie Group Ltd. Это может вызвать очередной скачок цен на топливо по всему миру и привести к ускорению глобальной инфляции.

Впрочем, учитывая некоторое падение цен на нефть и котировок газойля в первой половине прошлой недели, цены на премиальный и обычный бензин марки А-95 27 марта упали, соответственно, на 53 и 12 копеек.

