В Минцифры обнародовали название украинской языковой модели ИИ

Пользователи приложения "Дія" выбрали название "Сяйво" для национальной большой языковой модели. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
По итогам открытого голосования, в котором приняли участие 136 090 пользователей, вариант "Сяйво" набрал наибольшее количество голосов – 22 601. Он победил с отрывом в три тысячи голосов.
Некоторым вариант понравился, тогда как другие обратили внимание на то, что название не запоминается, а кроме того, его трудно произносить иностранцам. На втором месте оказался более простой вариант "Слово". Третье место занял "Гомін".
В целом десятка лидеров выглядит так:
1. Сяйво (Siaivo) – 22 601
2. Слово (Slovo) – 19 546
3. Гомін (Homin) – 18 301
4. Кавун (Kavun) – 16 978
5. Питай (Pytai) – 15 214
6. Шипіт (Shypit) – 11 228
7. Ядро (Yadro) – 8 635
8. Говерла (Hoverla) – 8 492
9. Дзвінка (Dzvinka) – 8 379
10. Шукай (Shukai) – 6 716
Напомним, в июне Минцифры совместно с компанией "Киевстар" приступили к совместной разработке национальной большой языковой модели. Ее бета-тестирование запланировано на конец весны этого года.
Крупные языковые модели (LLM) – это системы искусственного интеллекта, которые используют нейронные сети для обработки, анализа и генерации текста. Они обучаются на огромных объемах данных, что позволяет им понимать язык, контекст и стиль, а также создавать связные тексты.
Построенные на архитектуре трансформеров, LLM предсказывают последовательности слов, генерируя ответы, коды или статьи. Их применяют в чат-ботах, переводчиках, анализе текстов и программировании. Известные примеры включают GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) и Llama (Meta).
Предполагается, что отечественная языковая модель повысит безопасность, ведь иностранные LLM могут игнорировать украинский контекст и быть уязвимыми к пропаганде. Локальная обработка данных станет критической для применения ИИ в обороне, медицине и финансах.
