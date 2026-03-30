В Минцифры обнародовали название украинской языковой модели ИИ

В финал отбора прошли десять вариантов, отобранных из более чем 3000 предложений пользователей.

Пользователи приложения "Дія" выбрали название "Сяйво" для национальной большой языковой модели. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

По итогам открытого голосования, в котором приняли участие 136 090 пользователей, вариант "Сяйво" набрал наибольшее количество голосов – 22 601. Он победил с отрывом в три тысячи голосов.

Некоторым вариант понравился, тогда как другие обратили внимание на то, что название не запоминается, а кроме того, его трудно произносить иностранцам. На втором месте оказался более простой вариант "Слово". Третье место занял "Гомін".

В целом десятка лидеров выглядит так:

1. Сяйво (Siaivo) – 22 601

2. Слово (Slovo) – 19 546

3. Гомін (Homin) – 18 301

4. Кавун (Kavun) – 16 978

5. Питай (Pytai) – 15 214

6. Шипіт (Shypit) – 11 228

7. Ядро (Yadro) – 8 635

8. Говерла (Hoverla) – 8 492

9. Дзвінка (Dzvinka) – 8 379

10. Шукай (Shukai) – 6 716

Напомним, в июне Минцифры совместно с компанией "Киевстар" приступили к совместной разработке национальной большой языковой модели. Ее бета-тестирование запланировано на конец весны этого года.

Крупные языковые модели (LLM) – это системы искусственного интеллекта, которые используют нейронные сети для обработки, анализа и генерации текста. Они обучаются на огромных объемах данных, что позволяет им понимать язык, контекст и стиль, а также создавать связные тексты.

Построенные на архитектуре трансформеров, LLM предсказывают последовательности слов, генерируя ответы, коды или статьи. Их применяют в чат-ботах, переводчиках, анализе текстов и программировании. Известные примеры включают GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) и Llama (Meta).

Предполагается, что отечественная языковая модель повысит безопасность, ведь иностранные LLM могут игнорировать украинский контекст и быть уязвимыми к пропаганде. Локальная обработка данных станет критической для применения ИИ в обороне, медицине и финансах.

