Размером с Сеул и в 10 раз солёнее океана: что это за уникальное озеро

Самое низкое место на Земле - 427 метров ниже уровня моря - море под морем. И вода, примерно на треть состоящая из соли, - соленость в 10 раз выше, чем почти в любом океане. Об этом пишет discoverwildlife.
Высокая концентрация солей и минералов в Мертвом море, делающая жизнь в нем практически невозможной, породила индустрию оздоровления, где грязевые ванны и скрабы считаются средством от таких заболеваний, как артрит, экзема и псориаз.
"Хотя это может показаться простым, купание в Мертвом море - не детская забава. Купающихся предупреждают не глотать воду, так как это может вызвать тошноту и даже затруднение дыхания", - сказано в статье.
Отмечается, что несмотря на знаменитую плавучесть, люди здесь тонут. Сильный ветер может унести их на большую глубину, где они изо всех сил пытаются удержаться на плаву.
Живет ли что-нибудь в Мертвом море
В нем в изобилии встречаются микроскопические организмы, которые эволюционировали, чтобы процветать в условиях экстремальной солености, включая один вид, который может размножаться в летние месяцы, придавая морю красноватый оттенок. Также здесь произрастает зеленая микроводоросль под названием Dunaliella.
Пресноводные источники на дне Мертвого моря дают начало колониям цианобактерий и зеленых серных бактерий. На морском дне также обитает 80 видов грибов.
Интересно, что Мертвое море расположено в Иорданской рифтовой долине и является важным миграционным маршрутом для многочисленных птиц, включая белых аистов, канюков и малых орланов, которые пролетают здесь по пути в Африку и обратно каждую осень и весну.
На израильской стороне Мертвого моря расположен природный заповедник Эйн-Геди, где можно встретить нубийских горных козлов, шакалов, даманов и небольших, но довольно распространенных газелей Доркас. Остерегайтесь толстохвостых скорпионов, которые агрессивны, и их укус может быть смертельным, но они активны только ночью.
Как ни странно, богатая солью грязь Мертвого моря использовалась древними египтянами для бальзамирования тел умерших, помогая высушить и сохранить их - как бы давая им жизнь, чтобы люди настоящего могли лучше понять прошлое.
Но Мертвое море "умирает". Его площадь уменьшилась с чуть более 1000 км² в 1930-х годах до 600 км² сегодня, и уровень воды падает на 1 метр каждый год.
Река Нил протекает на протяжении 6650 километров по африканскому континенту, пересекая 11 стран, через пустыни и саванны, мимо древних городов и храмов. Это самая длинная река в мире - хотя по этому поводу ведутся споры, и некоторые ученые утверждают, что Амазонка в Южной Америке длиннее.