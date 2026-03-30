Страны Персидского Залива почти исчерпали запасы Patriot, – Bloomberg

За время конфликта ими было использовано до 85% ракет ПВО, что вынудило перейти на более дешёвые решения.

Страны Персидского залива за время войны США и Израиля против Ирана израсходовали большую часть своих ракет для систем ПВО Patriot. По данным Bloomberg, речь идёт как минимум о 2400 ракетах типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились на вооружении до начала боевых действий.

Таким образом, значительная часть арсенала противовоздушной обороны была использована за короткий период, что подчёркивает интенсивность ракетных атак и нагрузку на системы перехвата.

Иран с начала войны 28 февраля запустил по странам Персидского залива почти 1200 баллистических ракет и 4000 примитивных крылатых ракет "Шахед" , согласно официальным отчетам этих стран, которые не являются исчерпывающими.

Видео дня

"Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", – заявила Келли Гриеко , старший научный сотрудник Центра Стимсона.

На фоне истощения запасов дорогостоящих перехватчиков страны региона начали активнее использовать альтернативные решения. В частности, речь идёт о применении более дешёвых боеприпасов типа JDAM.

Однако полностью отказаться от более сложных средств ПВО не удалось. Крылатые ракеты продолжают использоваться, поскольку в ряде зон сохраняются риски для операций на малой дистанции.

Ситуацию осложняет ограниченный темп производства. Как отмечается, Lockheed Martin, выпускающая ракеты PAC-3, производит около 650 единиц в год.

Министерство обороны США заявило, что располагает всеми необходимыми боеприпасами для выполнения поставленных задач. Документы FMS показывают, сколько ракет было запрошено или санкционировано, но, возможно, было поставлено меньшее количество.

Это означает, что восполнение потраченных запасов может занять значительное время, особенно с учётом продолжающихся боевых действий и высокого спроса на системы ПВО.

Истощение запасов Patriot у стран Персидского залива показывает, насколько ресурсоёмкой становится современная противовоздушная оборона. Даже крупные арсеналы могут быстро сокращаться при интенсивных атаках, а их восстановление ограничено производственными мощностями оборонной промышленности.

Последствия войны с Ираном

Ранее сообщалось, что на фоне наращивания численности войск США на Ближнем Востоке распространяются слухи о планах Трампа провести наземную операцию в регионе. Речь идет о намерениях Пентагона взять под контроль остров Харк, через который проходит 90% всего экспорта иранской нефти. Такая попытка США может вызвать серьезную эскалацию конфликта и жесткий ответ Ирана, поскольку остров является стратегически важным объектом для Тегерана. В случае подобной операции Иран может действовать по одному из 4 возможных сценариев.

Кроме того, утром 30 марта выросли цены на нефть. Котировки подтолкнули вверх первые атаки йеменских хуситов на Израиль, что привело к расширению зоны конфликта на Ближнем Востоке.

На фоне этого президент Египта призвал Трампа прекратить боевые действия в регионе и предостерег, что в случае эскалации конфликта, цены на нефть превысят отметку в 200 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: