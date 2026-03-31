31 марта считается несчастливым днем в целом, но имеет несколько примет на удачу.

Наступил последний день марта, который в народных верованиях считался довольно опасным. Однако в эту дату есть и один давний обряд на счастье. Представители одной красивой профессии отмечают собственный праздник сегодня в Украине, а верующие чествуют прославленного киевского целителя.

Какой сегодня праздник в Украине

31 марта в нашей стране отмечается День флориста, посвященный мастерам по составлению цветочных композиций. Хороший профессионал может сделать роскошный букет на любой бюджет. В честь такого события специалисты не только получают поздравления, а также устраивают мастер-классы и распродажи.

Какой сегодня праздник в мире

Главное международное событие этого числа - День резервного копирования. Он напоминает людям о важности цифровизации данных и их своевременного сохранения, чтобы предотвратить потерю информации.

Еще на 31 марта установлены многие важные торжества. Наиболее значимые всемирные праздники сегодня - это День декольте, День Эйфелевой башни, День тако и День устриц.

Какой сегодня праздник церковный

В православных храмах в конце марта по новому стилю вспоминают монаха Ипатия Киево-Печерского, которому была дарована Господом возможность лечить больных. Также в эту дату чтят преподобного Аполония Египетского и мученицу Марию Парижскую.

По староцерковному календарю в православии сегодня праздник святителя Кирилла Иерусалимского, кому молятся о помощи в решении трудных жизненных ситуаций.

Какой сегодня праздник народный

Приметы конца марта советуют наблюдать за природой, чтобы предсказать будущую погоду:

если расцвела мать-и-мачеха, то апрель будет теплым;

прилетели лебеди - к разливу рек;

если гром прогремел, то грядет продолжительная непогода;

появились первые пчелы - к потеплению.

Наши предки 31 марта занимались уборкой мусора на огороде и в саду. Разводили костер во дворе и проводили над ним вила и лопаты, чтобы те долго служили. Есть обряд на счастье - нужно сжечь или выбросить старую вещь, и тогда получится избавиться от жизненных проблем.

Кроме того, верующие могут провести день за молитвой. С учетом, того, какой сегодня церковный праздник, можно попросить у святого Ипатия исцеления болезней, избавления от вредных привычек, легких родов для беременных и прибавления молока у кормящих мам.

Что нельзя делать сегодня

В целом в украинских народных верованиях эта дата считалась неудачной. Говорили, что в праздник 31 марта злые духи выходят на поверхность. Чтобы не попасть в беду, рекомендуется не доверять незнакомцам и не впускать их в дом. Также запрещается в эту дату говорить злые, необдуманные слова, обижать близких и в целом произносить то, о чем можете пожалеть в будущем.

