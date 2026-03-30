Гороскоп на неделю по картам Таро: Скорпионам - ожидания, Девам - сигналы

Составлен гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта - "Двойка Пентаклей".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта неделя насыщена днями с ангельскими числами, значительными астрологическими движениями, праздниками и памятными датами, идеально соответствующими этой энергии. Вы почувствуете сильное желание наконец взять на себя ответственность за то, почему так долго не использовали возможности. Будь то отвлекающие факторы или неуверенность, каждый знак зодиака на этой неделе признает свои ошибки и будет действовать, чтобы исправить всё, что давно откладывалось.

Овен

Карта Таро: "Паж Жезлов" в перевернутом положении. Овен, вы обнаружите, что если что-то предназначено для вас, это обязательно придёт. Перевернутый "Паж Жезлов" укажет, что задержка происходила для того, чтобы вы могли действовать точнее и согласованнее. Вы уже не будете переживать о промахах – напротив, вы будете использовать прошлые ошибки для достижения результата.

Телец

Карта Таро: "Двойка Жезлов". Телец, вы сосредоточитесь на своих целях и будете действовать без колебаний. "Двойка Жезлов" укажет на необходимость взять ответственность за свои решения и идти к ним решительно. Полнолуние в Весах в четверг заставит вас искать баланс между заботой о себе и о других, и вы не потеряете себя в этом процессе. На этой неделе ваши действия будут максимально точными и эффективными.

Близнецы

Карта Таро: "Девятка Мечей". Близнецы, вы будете бороться с тревогами и мыслями о худшем, но перевернутая "Девятка Мечей" покажет вам, что большинство страхов – это лишь иллюзии. Вы будете освобождаться от старых тревог, а убывающая Луна от Весов к Стрельцу поможет вам найти благодарность за пережитое и открыть путь будущим возможностям. Прошлое больше не будет тормозом – вы будете действовать решительно.

Рак

Карта Таро: "Перевернутый Король Жезлов". Рак, вы будете вынуждены снять часть нагрузки и позволить себе помощь. Перевернутый "Король Жезлов" укажет на необходимость делегировать и сотрудничать. Растущая Луна в Деве в понедельник подскажет, что командная работа даст лучший результат. Вы будете принимать помощь и использовать её максимально эффективно, не оставляя ответственность только на себе.

Лев

Карта Таро: "Перевернутая Восьмерка Кубков". Лев, на этой неделе у вас появится соблазн попробовать снова то, что казалось потерянным. Перевернутая "Восьмерка Кубков" укажет, что прошлые отношения и ситуации предоставят второй шанс для роста. Убывающая Луна, проходящая через Весы и Скорпиона, позволит вам увидеть ценность старых связей и вернуться к ним с пользой. Вы будете действовать смело и решительно, извлекая максимум из прошлого.

Дева

Карта Таро: "Паж Кубков". Дева, вы будете доверять своей интуиции и следовать божественным сигналам. "Паж Кубков" покажет, что рисковать на этой неделе необходимо, чтобы получить награды. Энергия убывающей Луны в Весах, Скорпионе и Стрельце поможет вам увидеть новые возможности и действовать в соответствии с ними. Вы будете использовать каждый шанс для максимального эффекта, не откладывая решения.

Весы

Карта Таро: "Перевернутая Семерка Мечей". Весы, вы будете избавляться от обмана и скрытых страхов. Перевернутая "Семерка Мечей" покажет, где вы сами саботировали ситуацию или обманывали себя. Суббота с убывающей Луной в Скорпионе и ангельским числом даст ощущение облегчения и стабильности. Вы будете действовать честно и решительно, укрепляя свой авторитет и доверие к себе.

Скорпион

Карта Таро: "Перевернутый Король Жезлов". Скорпион, вы будете требовать перемен и не будете мириться с меньшим. Энергия Стрельца и перевернутый "Король Жезлов" покажут, где ваши завышенные ожидания оправданы, а где пора действовать иначе. В конце недели убывающая Луна в Стрельце позволит вам использовать прошлый опыт как ориентир для будущих действий. Вы будете действовать решительно и без компромиссов.

Стрелец

Карты Таро: "Перевернутая Пятерка Жезлов" и "Суд". Стрелец, на этой неделе вы будете решать конфликты и определять границы, опираясь на свой опыт. Перевернутая "Пятерка Жезлов" и "Суд" укажут, где необходимо проявить лидерство и помочь другим разобраться в сложной ситуации. Растущая Луна в Деве и Венера в Тельце подскажут, как действовать, чтобы привести к результату и сохранить гармонию. Вы будете действовать смело и рационально, не позволяя внешним обстоятельствам сбить вас с пути.

Козерог

Карта Таро: "Паж Мечей". Козерог, вас будут узнавать по вашим идеям и жажде знаний. "Паж Мечей" покажет, где стоит действовать осторожно, а где – проявлять смелость и инициативу. Энергия астероида Сапфо в Раке и ангельское число подскажут, когда следует довериться интуиции и кому. Вы будете действовать решительно, укрепляя свои позиции и развивая креативность.

Водолей

Карта Таро: "Колесо Фортуны". Водолей, на этой неделе всё сложится в вашу пользу. "Колесо Фортуны" укажет, что круг замкнулся и вы достигли стабильности. Полнолуние в Весах и ангельское число подчеркнут баланс и уверенность. Вы будете использовать свои возможности на максимум, наслаждаясь заслуженным успехом.

Рыбы

Карта Таро: "Перевернутая Колесница". Рыбы, на этой неделе вы будете учиться самодисциплине. Перевернутая "Колесница" покажет, где нужно сосредоточиться и не поддаваться иллюзиям. Убывающая Луна в Скорпионе и Стрельце подскажет, что прошлые ошибки станут вашим ориентиром для будущих действий. Вы будете действовать решительно, избегая отвлекающих факторов, чтобы добиться реальных изменений.

Вас также могут заинтересовать новости: