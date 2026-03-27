Изменения в размере выплат для людей с инвалидностью должны рассчитываться индивидуально.

Пенсия по инвалидности в 2026 году по-прежнему рассчитывается по нормам обязательного государственного страхования. И хотя с марта–апреля выплаты были пересмотрены из-за ежегодной индексации, финальная сумма для гражданских все же в большей степени зависит от наработанного стажа, заработка и базовой пенсии по возрасту.

Разберемся, сколько сейчас платят за 3 группу инвалидности и как изменились выплаты этой весной.

Пенсия по инвалидности 3 группа – кто и как может ее получить

Право на подобную социальную помощь имеют граждане Украины, которым был поставлен соответствующий диагноз медико-социальной экспертной комиссией. При этом речь идет именно о гражданских лицах, которые подпадают под общее пенсионное законодательство, а не под специальные правила для военных или ветеранов.

Обязательным условием является наличие страхового стажа. Его минимальная продолжительность зависит от возраста, в котором установили инвалидность – обычно от 1 до 15 лет.

Какой нужен стаж для пенсии по инвалидности 3 группы:

До 25 лет – от 1 года стажа.

Затем за каждые три года жизни требуемый стаж увеличивается на 1 год (25–28 лет – от 2 лет; 28–31 год – от 3 лет).

63 года и старше – от 15 лет.

Оформление пенсии происходит через Пенсионный фонд Украины. Для этого понадобятся:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, справки);

заключение МСЭК об инвалидности;

заявление на назначение пенсии (заполняется на месте).

Пенсия назначается с момента установления инвалидности, при своевременном обращении.

Как узнать размер пенсии по инвалидности 3 группы – способ подсчета

Особенность для гражданских лиц в данном контексте заключается в том, что размер выплаты напрямую связан с пенсией по возрасту. Для III группы она составляет 50% от этой суммы.

Далее, индексация пенсии по инвалидности в 2026 году составила примерно 12,1%, учитывая инфляцию и рост зарплат.

Соответственно, с апреля выплаты для 3 группы будут выглядеть следующим образом:

в среднем – от 6 500 до 7 100 грн и выше, в зависимости от расчета;

минимальная выплата – около прожиточного минимума, то есть 2 595 грн, если стаж и заработок были невысокими;

то есть повышение составило от 100 до 2 595 грн в зависимости от прежнего размера пенсии.

Основной фактор, влияющий на размер выплаты – это страховой стаж и официальная зарплата. Именно они определяют пенсию по возрасту, от которой затем берется 50%.

Также, если страховой стаж превышает "норму" (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), за каждый дополнительный год будет начисляться доплата – около 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Например, если у человека 40 лет стажа (на 5 лет больше нормы) и прожиточный минимум составляет 2 595 грн, доплата будет около 130 грн (5%).

Таким образом, размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине для гражданских лиц остается довольно индивидуальной выплатой. Индексация увеличила ее примерно на 12%, но итоговая сумма все равно больше зависит от накопленного стажа и уровня официального дохода человека.

