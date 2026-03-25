Чтобы ягодные кустарники хорошо уродили в этом году, не забудьте их подкормить.

В апреле владельцам смородиновых кустов нужно позаботиться об их питании. Сейчас растения просыпаются после весенней спячки и хорошо впитывают питательные вещества. Зная, чем подкормить кусты черной смородины весной, сможете собрать двойной урожай летом.

Обратите внимание, что большинство ягодных кустарников нуждаются в похожих микроэлементах. Поэтому методы, чем подкормить кусты смородины и малины весной, почти не отличаются. При этом подкормки делятся на два вида - народные, которые можно изготовить из подручных средств, и химические из агромагазина.

Когда нужно удобрять смородину

Смородиновые кусты можно удобрять трижды за год - ранней весной, поздней весной и в середине осени после сбора урожая. Такая частота подкормок связана с тем, что растение довольно "прожорливое" и быстро истощает почву.

Первый раз удобрение вносят на этапе появления первых молодых листьев, то есть приблизительно в начале апреля. В этот период применяют азотные химические препараты или перегной, богатый азотом. Этот микроэлемент нужен для наращивания зеленой массы.

Вторая процедура проходит примерно через 2 недели после первой, когда набухают цветочные почки. В основном это подкормка смородины народными средствами, направленными на увеличение размера ягод и повышение их сладости.

Запомните важное правило в подкормке кустов: она проводится только по влажной земле. То есть сначала растения нужно полить обычной водой, и только потом удобрить, иначе повышается риск появления ожогов корней.

Какое удобрение любит черная смородина

Одна из самых эффективных подкормок смородины и малины проводится картофельным крахмалом. При разложении он превращается в глюкозу, что накапливается в ягодах и делает их более сладкими. А ещё такое удобрение питает корни и повышает устойчивость растения к болезням.

Подкормка смородины крахмалом проводится путем приготовления раствора. Сначала 250 граммов порошка разводят в трех литрах воды. Смесь нужно довести до кипения на плите, чтобы получился густой кисель. Затем эту густую массу разбавляют еще десятью литрами воды. Удобрение вносят на политые грядки в количестве одного ведра на куст.

Чем подкормить смородину и малину весной - удобрение из золы

Древесная зола - очень ценное удобрение, богатое калием, кальцием и фосфором. Оно не только питает ягодные кусты, а также повышает устойчивость к тле, парше и другим болезням. Применяют такое средство примерно в середине апреля.

Подкормка смородины золой бывает двух видов - сухая и влажная. Для первого способа вокруг куста нужно сделать канавку глубиной около двух сантиметров. В нее всыпьте горсть пепла и засыпьте почвой. Для второго метода сделайте раствор из килограмма золы и 5 литров кипятка. Смесь повторно разводят в 15 литрах воды и под каждый куст вливают по целому ведру.

Чем подкормить черную смородину из химических веществ

Если не хочется готовить домашние средства, то можно воспользоваться наработками ученых. Для садоводов придуманы эффективные химические удобрения.

К примеру, смородина, малина и крыжовник очень любят карбамид, известный также как мочевина. Это азотное удобрение, что запускает рост зелени и отпугивает вредителей. Вносят его на раннем этапе вегетации после набухания лиственных почек.

Подкормка смородины весной мочевиной, как и в случае с золой, бывает сухой и мокрой. Для первого метода нужно сделать вокруг кустов траншеи глубиной 5 сантиметров и всыпать по столовой ложке средства. Затем засыпать и полить грядки. Для влажного внесения 50 граммов мочевины разводят в 10 литрах воды. На одно ягодное растение нужно влить полтора ведра раствора.

Еще один препарат с богатым составом - нитроаммофоска. Ее разводят таким же способом, как мочевину, и поливают смородину в количестве одного ведра на куст. Время обработки - с конца марта по начало апреля.

Также есть препарат, который принято вносить уже в конце весны, после окончания цветения. Это монофосфат калия, который улучшает вкусовые качества ягод и дает защиту от мучнистой росы. Раствор готовят из 20 граммов средства и 10 литров воды, а под каждый куст вливают по литру смеси.

