Впервые с начала войны: Южная Корея подтвердила импорт российского нефтепродукта

Ограничение поставок через Ормузский пролив приводит к тяжелым последствиям.

Министерство промышленности Южной Кореи подтвердило импорт 27 тысяч тонн российского лигроина. Это первый случай с момента начала войны в Иране.

Агентство Reuters пишет, что корейские власти прилагают усилия для обеспечения дополнительных поставок российского лигроина. Местные компании также пытаются обеспечить поставки российской сырой нефти, но пока безрезультатно.

Лигроин – это нефтепродукт, который производители нефтехимической продукции обычно используют в качестве сырья. Он является ключевым компонентом в производстве пластмасс.

Видео дня

Еще одна насущная проблема корейских властей – дефицит синтетической смолы, которая используется для изготовления пластиковых изделий и клеев. Правительство рассматривает ограничение экспорта смолы для обеспечения внутренних запасов.

В настоящее время Южная Корея разрабатывает меры, направленные на обеспечение приоритетных поставок товаров в ключевые сектора в случае продолжения войны. Сюда относятся товары повседневного спроса и сфера здравоохранения, где пластмассы используются в самых разнообразных целях, в частности в медицине. Также в правительстве рассматривают возможность использования внутренних запасов нефти или увеличения поставок нефтехимической продукции.

В результате бомбардировки Ирана американцами был заблокирован Ормузский пролив – ключевую артерию глобальных поставок энергоресурсов. На этом фоне цены на нефть резко взлетели, а Кремлю удалось увеличить свой доход от ее продаж вдвое по сравнению с первыми месяцами текущего года.

Российская нефть вновь стала востребованной и легальной в мире. Первые 100 тысяч тонн нефти из РФ дошли до Кубы с полного согласия США. По словам американского президента Дональда Трампа, он не видит в этом никаких проблем.

