DeepState раскрыл, что происходит на Покровском направлении

В настоящее время на южных окраинах как Покровска, так и Мирнограда фиксируется ствольная артиллерия противника.

Враг продолжает оказывать активное давление на Гришино в Покровском районе Донецкой области, постепенно перебрасывая туда свою пехоту. Противник сосредоточен на том, чтобы взять под контроль Покровско-Мирноградскую агломерацию, захватив сами города.

Как сообщает мониторинговый канал DeepState, в населенном пункте очень много россиян. Однако пока удается их уничтожать на северных окраинах.

Отмечается, что в настоящее время бойцы Сил обороны проводят ударно-поисковые работы в домах, где постоянно скрывается противник, пытаясь закрепиться и накопить силы. Также уже фиксируются инфильтрации вглубь территории в районе населенных пунктов Васильевка и Новоалександровка, но эти случаи единичны и не приносят существенных успехов врагу.

"Судя по сегодняшней динамике давления противника, оккупация Гришино – вопрос времени, ведь россияне направляют туда большое количество своих людских ресурсов, которые накапливаются в Покровске. Враг видит свои планы продвижения по линии Гришино-Мирное-Гулево-Шиловка и т. д. вдоль трассы на Павлоград, которая является открытой местностью и невыгодна для каких-либо передвижений. Самую главную задачу для себя они уже реализовали – перекрыли ее, взяв под огневой контроль", – говорится в сообщении.

Также в DeepState отметили, что продолжаются активные бои за Родинское, которое также постепенно поглощается врагом, но нестандартным способом. Оккупанты сравнивают с землей город, сбрасывая, в частности, КАБы. Однако параллельно с этим часто фиксируются случаи, когда российские пехотинцы закидывают в дома "взрывпакет", после чего он "складывается" и они проникают дальше вглубь территории.

Аналитики добавляют, что россияне не сосредотачиваются на том, чтобы формировать позиции в городе, а просто его уничтожают, имея возможность передвигаться по населенному пункту.

Сама активность противника сосредоточена на инфильтрации вглубь территории уже за Родинским, чтобы там накапливаться и мешать работе пилотов, которых они там выслеживают. Город, по сути, является "проходным двором" для врага.

"Сейчас противник сосредоточен на том, чтобы взять под контроль Покровско-Мирноградскую агломерацию, уже взяв под контроль сами города. Это обеспечит более свободное накопление ресурсов в Покровске и Мирнограде, без препятствий со стороны пилотов Сил обороны, и даст возможность сформировать оперативное пространство для дальнейшего продвижения. В настоящее время на южных окраинах как Покровска, так и Мирнограда фиксируется ствольная артиллерия врага", – рассказали аналитики.

Наряду с этим участком растет активность в Константиновке, которая по количеству штурмовых действий на сегодняшний день уже вышла на второе место.

Война в Украине: ситуация на Покровском направлении

7-й корпус Десантно-штурмовых войск накануне сообщил, что в Покровской агломерации основные усилия россияне направляют на продвижение в районах Гришиного и в направлении Родинского, пытаясь действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами.

Враг активизировался по всей полосе, за которую отвечает подразделение. При этом штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

