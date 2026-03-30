Трамп хочет захватить иранский остров Харк: в The Times описали возможное развитие событий

Вероятнее всего, Иран окажет США сильное сопротивление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность установления контроля над нефтяной промышленностью Ирана. Он также говорил о том, что не исключает захвата острова Харк, через который Тегеран экспортирует 90% нефти, главного источника доходов страны.

"Возможно, мы захватим остров Харк, а может быть, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам пришлось бы остаться там на некоторое время", - говорил Трамп журналистам.

В The Times оценили, могли бы США захватить остров Харк. Многие эксперты утверждают, что попытка захватить этот важный нефтяной узел Ирана станет самоубийственной миссией.

Видео дня

Зачем США остров Харк

Отмечается, что остров Харк расположен в 32 километрах от иранского побережья. Его площадь составляет чуть менее 20 квадратных километров, а большинство жителей - работники нефтяной промышленности. Для многих иранцев остров известен как "запретный остров", окутанный густой тайной и охраняемый Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В издании напомнили, что ранее Трамп приказал отправить в регион тысячи элитных американских десантников. Базирующиеся в Форт-Брэгге, Силы быстрого реагирования представляют собой бригаду численностью около 3 000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая может быть развернута в любой точке мира в течение 18 часов.

Командующий дивизией генерал-майор Брэндон Тегтмайер вместе со своим штабом также направляется в регион перед возможной высадкой войск на острове. Помимо десантных сил, первая из двух экспедиционных групп ВМС США скоро должна прибыть на Ближний Восток, включая корабль USS Tripoli, десантный корабль, перевозящий 2 200 солдат, корабль USS New Orleans, десантный корабль, истребители F-35B Lightning II и самолеты MV-22B Osprey.

Какие шансы у США захватить остров

В издании отметили, что Иран, вероятно установил вокруг острова Харк ловушки, в том числе противопехотные и противотанковые мины. Это затруднило бы приближение любого судна для дозаправки.

Также в последние недели на остров Харк были переброшены дополнительные военные силы и системы противовоздушной обороны, добавили в издании. Считается, что остров имеет многоуровневую систему обороны, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные системы переносных зенитных ракетных комплексов, известных как "Манпады".

Возможным сценарием является высадка американских морских пехотинцев на острове с флотилии самолетов MV-22 Osprey, которые могут взлетать и приземляться вертикально. В ходе смелой совместной операции сотни десантников могли бы спрыгнуть с транспортных самолетов C-17 Globemaster III, чтобы обеспечить зону приземления.

В издании подчеркнули, что уже на этом этапе американские морпехи столкнулись бы с проблемами, учитывая то, что Иран продолжает запускать дроны Shahed и крылатые ракеты. По словам бывшего командира Королевского флота Великобритании Тома Шарпа, как только они приземлятся - если им вообще удастся это сделать - солдаты станут "магнитом для ракет".

Аналитики скептически относятся к тому, что комбинация американских десантников и морских пехотинцев позволит США захватить Харк в одиночку. Они считают, что американским войскам придется отражать контратаки с ограниченной противовоздушной обороной, что увеличит вероятность жертв и еще глубже втянет США в войну, которую они сами спровоцировали.

Ведущий исследователь по наземным войнам в Международном институте стратегических исследований (IISS) Рубен Стюарт заявил, что десантники и морские пехотинцы составили бы небольшую группу численностью около 3 200 солдат. Для сравнения, для вторжения в Ирак в 2003 году потребовалось 160 000 солдат, причем речь шла о стране, в четыре раза меньшей по площади, чем Иран.

Стюарт уверен, что для вторжения на остров Харк потребуется гораздо больше солдат, чем 3 200. Он подчеркнул, что еще сильнее усложняет задачу то, что Иран, вероятнее всего, будет атаковать американские войска ракетами и дронами с материковой части Ирана.

Кроме того, в издании добавили, что остров Харк не является очевидной и доступной целью с воздуха, поскольку это укрепленный прибрежный объект, расположенный в центральной зоне безопасности Ирана. Даже если возможности Ирана по запуску ракет ослаблены, по данным Alma Research Center, у страны все еще остается около 1 000 баллистических ракет.

Некоторые эксперты заявили журналистам, что для выполнения подобной миссии потребуется до 10 000 солдат. Даже в этом случае потребуется мощная поддержка – от ближнего авиаудара до средств эвакуации раненых, вероятно, в виде вертолетов.

Кроме того, в издании отметили, что жизненно важной будет способность пополнять запасы войск. Также успех штурма зависит от ключевой неизвестной: что осталось от сил КСИР.

В издании напомнили, что военные объекты на острове Харк уже подверглись бомбардировкам. Если большая часть объектов уничтожена, то это облегчило бы задачу для американских войск, но ни в коем случае не сделало бы ее легкой.

Маршал авиации Мартин Сэмпсон из IISS заявил, если американские войска вступят в прямой бой с иранскими силами, то остров может превратиться в "килл-зону", подобную той, что сложилась в Украине. По его словам, в бой могут вступить FPV-дроны, а американским войскам потребуется круглосуточная воздушная поддержка, мобилизующая ресурсы со всех сторон, а не ограниченные воздушные силы для точечных ударов.

Сэмпсон считает, что американские вертолеты могли бы обстреливать дроны Shahed, чтобы снизить давление на наземные войска, но тогда Иран может задействовать свои запасы крылатых ракет.

"Многоуровневая система обороны должна будет противостоять большему количеству угроз, чем, вероятно, многоуровневая система в странах Персидского залива… это будет масштабная операция. Это отвлечет ограниченное количество ресурсов от задач наступательной обороны", - сказал он.

Кроме того, потребуются средства наблюдения для обнаружения ракетных запусков. Захват острова Харк - это одно, но удержание контроля над ним в течение длительного времени - совсем другое дело, подчеркнули в издании.

В издании отметили, что, теоретически, корабль USS Tripoli мог бы служить в качестве базы, с которой запускались бы дроны и отправлялись дополнительные войска. Однако КСИР, вероятно, будет готов к атаке, и именно американский корабль станет приоритетной целью.

В издании не исключают, что американские войска также могут нацелиться на захват других островов у побережья Ирана, планируя "решающий удар" по стране. В частности, одним из вариантов может быть вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану укрепить контроль над Ормузским проливом, или захват острова Абу-Муса и двух более мелких островов, расположенных у западного входа в пролив.

Наземная операция США в Иране похоронит президентство Трампа

Ранее военный историк, профессор политических наук Чикагского университета Роберт Пейп заявил, что следующим этапом конфликта с Ираном могут стать наземные операции, которые неизбежно втянут США в изнурительную войну и поставят под угрозу политическое будущее президента Дональда Трампа.

Пейп считает, что Трамп может попытаться физически открыть Ормузский пролив с помощью наземных операций. Тем не менее, в таком случае политические издержки будут расти в течение трех-шести месяцев изнурительной войны, и в этот момент Трамп фактически потеряет свое президентство.

Вас также могут заинтересовать новости: