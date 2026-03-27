Рассказываем, как будет проходить в апреле призыв на военную службу после 50-ти и могут ли мобилизовать в 55 лет.

В Украине до 4 мая 2026 продлено военное положение - в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных от 18 до 60 лет. Те, кому перевалило за полтинник, не являются исключением, но после 50 лет есть своя специфика. Разбираемся, как работает призыв в этом возрасте, как проходит мобилизация 55+ в Украине, и кто может рассчитывать на освобождение.

Могут ли мобилизовать в 50 лет в Украине

Согласно Закону Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на службу во время военного положения призывают всех военнообязанных от 18 для 60 лет, у которых нет отсрочки и брони. Возрастная категория 50+ также попадает под мобилизацию на общих основаниях.

На практике все решают не цифры в паспорте, а конкретные обстоятельства. В первую очередь учитывают:

состояние здоровья;

наличие нужной армии специальности;

есть ли у человека отсрочка или бронь.

В случае, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает человека годным к службе, у него есть востребованные навыки, и при этом он не имеет оформленной отсрочки или брони, его могут призвать. Сам по себе возраст не дает права на отсрочку или освобождение. Поэтому, если говорить о том, как проходит мобилизация 55 лет - включительно или нет, то в этом плане правила одинаковы и для 25-летних, и для тех, кому за 55. То есть, мобилизация в 59 лет также возможна.

Что с призывом 50+ в Украине с 1 апреля - кого и куда будут призывать

Для мужчин 50+ и 55+ мобилизация имеет свои нюансы. В частности, касательно того, куда отправляют 50+ в Украине служить.

Это, чаще всего, не первая линия обороны, а тыловые подразделения и подразделения и обеспечения, где важным является в первую очередь опыт, профессиональные знания и умение организовать процессы. В то же время говорить о том, что это единое правило, нельзя - место службы определяют индивидуально, с учетом навыков, состояния здоровья и потребностей армии.

Мужчины старше 50 лет не подлежат призыву, если у них есть отсрочка или бронь - то есть, они закреплены за организациями и предприятиями для работы в тылу. Полное освобождение от армии возможно также по состоянию здоровья.

