Полезное и вкусное угощение легко можно сделать самостоятельно.

Одним из самых популярных угощений, если говорить о сладостях, в СССР была именно халва - польза ее для организма неочевидна, но очень существенна. Она богата магнием, фосфором и железом, помогает восполнять необходимый запас полезных веществ в организме. Узнайте, как сделать халву дома из доступных ингредиентов.

Как сделать халву в домашних условиях - советский рецепт

Этот рецепт халвы по ГОСТу СССР проверен годами - именно так готовили это лакомство несколько десятилетий назад. Все ингредиенты, описанные в нем, точно есть дома у любой хозяйки.

Ингредиенты:

четыре стакана очищенных семечек;

два стакана сахара;

половина стакана воды;

половина стакана муки;

половина стакана подсолнечного масла.

Натуральная халва в домашних условиях из семечек делается очень просто. Очищенные семечки нужно высыпать в чашу блендера и измельчить их в крошку. Если блендера нет, это можно также сделать в кофемолке или даже с помощью обычной ступки. На сухую сковороду высыпать муку и обжарить на среднем огне, помешивая лопаткой, до окрашивания сыпучего продукта в кремовый цвет. Затем к муке добавить семечки и снова обжаривать 3-4 минуты, постоянно помешивая. Влить в эту массу подсолнечное масло, перемешать все до однородной текстуры и полного растворения ингредиентов.

Для того, чтобы халва домашняя из муки получилась сладкой, нужно сварить сироп. Взять кастрюлю, высыпать указанное количество сахара, влить воду. Варить массу до закипания на медленном огне, постоянно помешивая ложкой, чтобы сахар не кристаллизовался и не затвердел. В глубокую миску высыпать все то, что у вас лежит на сковороде, залить сиропом, сразу тщательно перемешать до однородности. Форму для будущей халвы застелить пищевой пленкой и выложить получившуюся массу, разровнять лопаткой. Отправить заготовку в холодильник на ночь, а утром нарезать и подать к столу. Теперь вы знаете, как готовится воздушная халва - рецепт действительно простой, а угощение получается очень вкусным.

