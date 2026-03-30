Европа не получает дизель: танкеры с топливом разворачиваются прямо посреди Атлантики

Борьба за ограниченные энергоресурсы в мире набирает обороты.

Танкеры, везвшие дизельное топливо в Европу из США, изменили курс в Атлантике. Этот инцидент стал еще одним признаком глобальной борьбы за все более дефицитные виды топлива на фоне того, как война в Иране нарушает цепочки поставок.

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, суда Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace6 загрузили дизельное топливо в США. Все три направлялись в Европу – два последних имели курс на Амстердам, а Aliai – на Гибралтар.

Но в определенный момент все три судна резко изменили курс посреди Атлантического океана. Grand Ace6 сейчас направляется в Ломе, столицу западноафриканского государства Того, а два других судна движутся на юго-восток.

Такие изменения маршрута происходят на фоне стремительного роста цен на нефтепродукты из-за войны США с Ираном. Поставки в Азию уже находятся под серьезным давлением, а Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива в ближайшие недели, если Ормузский пролив не будет вновь открыт.

Время начала боевых действий на Ближнем Востоке оказалось крайне неудачным для европейских предпринимателей. Согласно опросам, бизнес в Европе находился в состоянии финансового кризиса – гораздо худшего, чем перед вторжением России в Украину в 2022 году.

Соответственно, у предпринимателей существенно ограничены возможности для поглощения потенциальных экономических последствий войны в Иране. Худшее положение у бизнеса сейчас в ведущих экономиках Европы: Германии, Франции и Великобритании.

При этом именно Соединенное Королевство остается наиболее уязвимым к давлению процентных ставок, которые с большой вероятностью будут расти из-за подорожания энергоносителей.

В том случае, если президенту США Дональду Трампу не удастся быстро завершить начатый им конфликт, цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель.

