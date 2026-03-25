Определенные растения самостоятельно уничтожают любую "лишнюю" траву.

Каждый огородник знает, что с наступлением весны придется идти на землю и бороться с сорняками, которых, как правило, вырастает довольно много. Трава буквально оккупирует участок, и непонятно, как избавиться от сорняков навсегда или хотя бы на один сезон. Рассказываем, что посеять, чтобы не рос бурьян, и что поможет забыть о ежегодной схватке с нежелательной растительностью в саду.

Какие сидераты посадить, чтобы не росли сорняки

Садоводство - увлекательное занятие для многих, ведь люди, которым нравится заниматься огородными работами, хотят, чтобы сад выглядел аккуратно и привлекательно, а вездесущие сорняки портят внешний вид участка. Более того - те, кто годами выращивают овощи и ягоды, знают, что сорняки еще и мешают культурным растениям развиваться, из-за чего может пострадать урожай.

Британское издание Express со ссылкой на эксперта Garden News Грэма Райса пишет, что огородники все чаще начинают отказываться от использования химикатов и гербицидов, чтобы не вредить почве, растениям и насекомым, опыляющим их. На смену приходят эффективные почвопокровные представители флоры, которые и сад облагораживают, и уничтожают нежелательную растительность. Хороший пример таких растений - плющ, барвинок и хосты, однако если они кажутся вам не особенно привлекательными, можно внять рекомендациям Райса - он как раз объяснил, какие растения вытесняют сорняки лучше всего.

Морозник

Первый вариант, чем засадить огород от сорняков - посеять морозники. Это многолетние растения, часто с крупными вечнозелеными листьями, некоторые из которых имеют мраморный или серебристый узор, придающий им дополнительную привлекательность. Они цветут зимой и ранней весной, когда почти ничего другого не цветет, образуя соцветия зеленых, белых, розовых и рубиновых оттенков.

Они прекрасно растут на опушках леса и хорошо себя чувствуют в рассеянной тени, хотя некоторые сорта переносят и больше солнца, а другие предпочитают более густую тень. Неприхотливые и долговечные, они также обеспечивают жизненно важным нектаром ранних опылителей.

Герань

Если вы относитесь к поклонникам герани и думаете, какие цветы посадить чтобы не росла трава, то можете смело реализовывать свою мечту. Герань вынослива, дарит приятное буйство красок на протяжении всего лета. Некоторые сорта уже в мае покрываются крупными чашевидными синими цветками.

Они хорошо растут на солнце или в полутени и при этом пригодны для большинства типов почв, если не переувлажнены. Некоторые сорта цветут пурпурно-розовыми цветами с июня по сентябрь, которые особенно привлекательны для пчел.

Гейхера

Существует множество сортов гейхеры, каждый из которых ценится за свою яркую листву, от насыщенно-зеленой до темно-фиолетовой. Лучше всего они растут в полутени или рассеянном свете, так как сильное летнее солнце может обжечь листья, особенно у более светлых сортов.

Садовая гвоздика

Следующая рекомендация относительно того, какие цветы можно посадить, чтобы не росли сорняки, касается гвоздик. С конца весны до осени эти выносливые растения радуют глаз чудесными ароматными цветами с характерным запахом. Большинство из них будут цвести повторно, если удалять отцветшие соцветия.

Они бывают самых разных цветов – не только розовых – и получили свое название от неровных краев цветков, напоминающих срезы, сделанные зубчатыми ножницами портнихи.

Седум

Почвопокровные седумы отличаются удивительной устойчивостью, перенося как засуху, так и заморозки. Они прекрасно растут даже на неглубокой, бедной почве, требуя минимального полива и подкормки.

Они образуют плотный ковер из сочной, часто вечнозеленой листвы, а также множество красочных звездчатых цветов, которые цветут на протяжении всего лета.

