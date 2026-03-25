Такой сыр получается в сто раз вкуснее покупного.

Ассортимент твердых сыров в магазине воистину впечатляет, но единственное, что не дает многим украинцам насладиться продуктом - это его цена. Стоимость как минимум в 400-500 гривень за килограмм наталкивает на мысль о том, что можно попытаться сделать домашний сыр самостоятельно. И эта идея не лишена смысла.

Как сделать домашний сыр из молока и сметаны - рецепт

По этой технологии получается очень мягкий нежный сыр, который можно есть в любое время дня (и даже ночи), он прекрасно сочетается с хлебом, медом, колбасой и другими привычными для нас продуктами.

Ингредиенты:

Видео дня

литр молока жирностью 3,2%;

двести граммов сметаны жирностью 20%;

три яйца;

чайная ложка соли.

Запоминайте, как сделать домашний сыр, чтобы больше никогда не покупать магазинный и, не переплачивая, наслаждаться натуральным вкусным продуктом.

Молоко вылить в кастрюлю, нагревать, пока не закипит, затем добавить соль и перемешать. В отдельной емкости смешать яйца и сметану до однородной консистенции, струйкой влить в молоко, постоянно помешивая. Снова довести до кипения, варить 5-7 минут, пока не появятся крупные хлопья. На этом этапе можно добавить паприку, зелень, любые специи, которые вам нравятся, если хотите получить более пикантный вариант сыра.

Взять дуршлаг, застелить его двумя слоями марли, процедить массу, которая у вас получилась. Затем ее завернуть в марлю, сверху разместить обычное блюдце и какой-нибудь груз весом 1-2 кг. В таком виде оставить до полного остывания. Когда домашний сыр из молока и сметаны будет готов, его можно будет нарезать ломтиками и пробовать.

Как сделать домашний сыр из творога без сметаны

По такому же принципу можно сделать сыр из творога без добавления сметаны. Суть одна и та же, но в первом случае сметана "сворачивается" в хлопья, а во втором случае вы получаете уже готовую массу, однако, если сметаны дома нет, можно воспользоваться другим кисломолочным продуктом.

Ингредиенты:

400 граммов 5% творога;

400 граммов молока жирностью 3,2%;

соль;

половина чайной ложки соды;

кусочек сливочного масла.

Такой домашний сыр из творога и молока по вкусу ничем не уступает тому, который вы приготовите со сметаной, он также получится нежным и воздушным.

Творог выложить в кастрюлю, залить молоком, нагревать до тех пор, пока не увидите сыворотку желтого цвета, но не кипятите жидкость. Когда это произойдет, творог сразу убрать, переложить в дуршлаг, застеленный марлей. Добавить соду и соль, перемешать, поставить на водяную баню. Плавить, постоянно помешивая, пока творог не станет кремовой консистенции. Затем добавить масло. Переложить массу в форму, смазанную маслом, разровнять, оставить при комнатной температуре до полного остывания.

