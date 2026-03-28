Такое угощение точно понравится всей семье.

Трудно найти человека, который не любит котлеты, а ассортимент "основы" для них просто огромен. Любая хозяйка может приготовить такое угощение из свиного или свино-говяжьего фарша, и уж тем более - из куриного. Однако есть еще один довольно неплохой вариант - котлеты без мяса с картошкой, которые на вкус точно такие же, как мясные.

Как приготовить котлеты без мяса - рецепт с картофелем

Котлеты из картошки без мяса делаются очень просто, продукты стоят копейки, а по вкусу вы ни за что не отличите их от классического мясного блюда. Рассказываем, из чего можно сделать котлеты, кроме мяса, и почему картофель - прекрасная альтернатива.

Ингредиенты:

килограмм картофеля;

три репчатых лука;

кусочек сливочного масла;

шесть столовых ложек муки;

соль, перец;

сто граммов сыра;

четыре куриных яйца;

сто пятьдесят граммов панировочных сухарей;

сметана и укроп - по желанию.

Котлеты без мяса как мясные - это идеальный вариант обеда или ужина в любое время, не только в постные дни. Такое блюдо не стыдно даже подать гостям к столу - будьте уверены, что все попросят у вас рецепт.

Картофель очистить, нарезать крупными кусками, залить водой, посолить и варить до готовности примерно 15 минут после закипания. Лук очистить, измельчить, обжарить на сковороде до золотистого цвета с солью и перцем. В самом конце добавить сливочное масло и тертый сыр. Как только сыр начнет плавиться - сковороду убрать с огня.

С картофеля слить воду, остудить овощ до приемлемой температуры - так, чтобы вы могли держать его в руках. Затем натереть картошку на терке, смешать в миске с луком, сыром и маслом. Всыпать муку, перемешать. В отдельной миске взбить вилкой яйцо с солью, на плоскую тарелку высыпать панировочные сухари. Из картофельно-луковой массы вылепить котлеты и каждую окунуть сначала в яйцо, затем в сухари.

Выложить полуфабрикаты на разогретую сковороду, смазанную маслом, обжарить с двух сторон до готовности и появления золотистой корочки. Отдельно приготовить соус - смешать сметану с измельченным чесноком и укропом. Подать котлеты без мяса с картошкой, разместив соус в отдельной емкости. Теперь вы знаете, как приготовить котлеты без мяса, и сможете радовать своих близких таким блюдом регулярно.

Вас также могут заинтересовать новости: