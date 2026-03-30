Россияне почти 70 раз обстреляли два района Днепропетровщины: есть погибший и 12 раненых

Враг наносил удары с помощью беспилотников и артиллерии.

Российские оккупанты почти 70 раз атаковали два района Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб, а еще 12 получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации.

Он отметил, что в Никопольском районе россияне обстреливали районный центр, Марганецкую, Червоногригоровскую, Мировскую и Покровскую общины. Там повреждены гимназия, многоквартирные и частные дома, магазины, мастерская и автомобили.

"В Покровской общине погиб 65-летний мужчина, ранены мужчины 55 и 62 лет. В Никополе в результате вражеской атаки пострадали 8 человек. Мужчины 45 и 54 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. В Мировской общине получила ранения 73-летняя женщина. Она госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Криворожье россияне нанесли удары по Зеленодольской и Грушевской общинам. Там были повреждены дома и солнечная панель. "Пострадал 68-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", – сообщил Ганжа.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Россия атаковала детский городок в одном из поселков Воскресенской территориальной общины Николаевской области. Ранения получили 10 человек, из них 8 детей. В больнице скончалась одна из пострадавших – 13-летняя девочка, которая находилась в тяжелом состоянии.

В тот же день россияне нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Сообщалось о как минимум трех погибших и семи раненых в результате удара. Среди погибших – 13-летний мальчик.

