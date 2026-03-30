Украина получила запрос о сотрудничестве в оборонной сфере от еще двух стран Персидского залива

Страны региона стремятся воспользоваться опытом Украины в ведении боевых действий с применением беспилотников.

Украина получила запросы о сотрудничестве в оборонной сфере от еще двух стран Персидского залива. Речь идет о Бахрейне и Омане.

Об этом со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщает CNN. Отмечается, что страны региона стремятся воспользоваться опытом Украины в ведении боевых действий с применением беспилотников.

Ранее президент Зеленский говорил, что соглашение об оборонном сотрудничестве уже заключено с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Кроме того, по его словам, Украина "сотрудничает" с Иорданией и Кувейтом.

"Уже поступили дополнительные запросы от Бахрейна и Омана", – сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что страны Персидского залива "разделяют общее видение сотрудничества с нашим правительством, нашими вооруженными силами и нашими экспертами".

Сотрудничество Украины с другими государствами

Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно рассчитано на 10 лет. В рамках этого соглашения страны будут совместно производить дроны, а также другое оружие.

Ранее издание The Telegraph писало, что Украина может извлечь выгоду из войны в Персидском заливе, поскольку обладает бесценным опытом работы с боевыми дронами. Благодаря приобретенному опыту Украина теперь способна создавать оружие, которое уже было проверено в интенсивных боевых действиях. Отмечается, что страны Персидского залива уже проявляют интерес к украинским дронам-перехватчикам.

