Китай помогает Ирану получать доходы от продажи нефти: расследование The Economist

Объемы торговли сопоставимы с прошлым годом, а цена на нефть сейчас выше.

Несмотря на блокировку Ормузского пролива для стран Персидского залива, иранские танкеры продолжают там курсировать. Поэтому Иран сейчас зарабатывает почти вдвое больше от продажи нефти ежедневно, чем до начала бомбардировок со стороны США и Израиля. Таким образом иранский режим выигрывает энергетическую войну, пишет The Economist.

Сложно определить, сколько именно баррелей экспортирует Иран – его танкеры работают в тени. Но источник сообщил изданию, что страна экспортирует 2,4–2,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, включая 1,5–1,8 млн б/д сырой нефти. Это столько же, сколько и в прошлом году. Но нефть продается по значительно более высоким ценам.

Отмечается, что большая часть доходов теперь идет в Корпус стражей Исламской революции (КСИР). А Китай играет активную роль в обеспечении потока и хранении денег. "Нефтяной бизнес Ирана опирается на три столпа: продавцы, судоходство и теневые банки", – добавили авторы.

Как устроена торговля нефтью в Иране

Экспортом иранской нефти номинально занимается государственный производитель – Национальная иранская нефтяная компания (NIOC). На практике правительственным фракциям, от министерства иностранных дел до полиции, выдают баррели, которые они могут продать. Некоторые религиозные фонды также имеют ассигнования. По данным нескольких иранских источников, все эти учреждения контролируются примерно 20 олигархами, которые используют собственные сети для конвертации нефти в наличные. Многие из этих лиц имеют связи с КВИР.

Эмма Ли из Vortexa, специалист по отслеживанию судов, считает, что эти силы, управляющие собственными нефтяными месторождениями, ответственны за большую часть недавнего роста экспорта нефти.

Во время войны КВИР также усилил свой контроль над судоходством. Эти силы контролируют Ормузский пролив, а также транспорт и связь в большей части Персидского залива.

Иранские логисты упорно работают, чтобы уберечь танкеры от опасности. На острове Харг, откуда обычно отправляется 90% иранской сырой нефти, суда работают с применением процедур аварийной эвакуации. В случае нападения корабли могут перерезать швартовые линии и отплыть без помощи буксира.

"Америка бомбила военные объекты на Харге и угрожала захватить остров. Но, похоже, КВИР готовится к такому сценарию. Меньшие терминалы накапливают рекордные запасы. При максимальном использовании они и другие могут обрабатывать 25% того, что Харг сейчас экспортирует", – говорится в статье.

Все данные о судах, включая груз, имена экипажа и пункты назначения, сообщаются КВИР через посредников после отправления. По словам источника, после проверки военно-морским командованием сил выдается код доступа. Когда корабли приближаются к проливу, их просят передать код по радио; если код одобрен, небольшой катер КВИР сопровождает их. Они часто пересекают пролив не посередине, как раньше, а узким коридором, тянущимся вдоль побережья Ирана, где силы могут проводить дополнительные проверки. Некоторые танкеры просят уплатить сбор в размере нескольких миллионов долларов.

Также иранские танкеры продолжают использовать все доступные уловки – кражу регистрационных данных других судов, подделку документов, фальсификацию своего местонахождения – чтобы скрыть происхождение своего груза. Большинство перегружает свой груз в открытом море у Малайзии или Сингапура на суда, выглядящие законными, для последнего этапа.

Участие Китая

Конечной точкой маршрута почти всегда является Китай, который получает более 90% иранской нефти. Покупателями являются около 100 небольших нефтеперерабатывающих заводов. На бумаге они независимы от государственных гигантов Китая, которые боятся американских санкций.

На самом деле некоторые небольшие заводы считают своими клиентами китайские нефтяные гиганты. До войны такие заводы имели большую скидку. Теперь размер скидки сократился. С учетом доставки, фьючерсная цена на иранский баррель с поставкой через несколько месяцев составляет 104 доллара, что на три четверти выше довоенного уровня.

Это ограничивает прибыль китайских заводов. Но некоторые государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность покупки иранской нефти в обход американского запрета, сообщил источник издания. Не исключено, что эти компании могли бы использовать крупные хранилища в материковом Китае. Это формализовало бы участие Китая в торговле нефтью с Ираном.

Деньги продолжают ходить по миру

"Подобная формализация, вероятно, не распространится на китайское присутствие в третьем столпе контрабандного комплекса Ирана – платежах. Покупатели иранской нефти, китайские или другие, рассчитываются, внося средства на одноразовые "доверительные" счета, открытые для этой цели, чаще всего в небольших банках Китая на материковой части страны или в Гонконге. Эти счета зарегистрированы на имя подставных компаний, созданных, часто за определенную плату, китайскими физическими лицами. Затем нефтяные доходы перечисляются с них через множество других доверительных счетов туда, куда Иран хочет их получить", – рассказали авторы.

Часть денег остается в Китае для оплаты товаров, которые Иран хочет импортировать. Остальное отправляется по всему миру. Операции с производителями пластмасс фиксировали в Индии, Казахстане и Турции.

Этой теневой платежной системой управляют специализированные отделы внутри иранских фирм, которые функционируют как неформальные банки. Плотность их сетей счетов, насчитывающих тысячи, позволяет им переживать потрясения, вызванные войной. В последние недели Объединенные Арабские Эмираты, некогда убежище для иранских денег, поделились с Америкой обширной разведывательной информацией о банках и компаниях, связанных с Ираном. Это побудило Иран отказаться от этих каналов и перераспределить средства в других местах.

По словам источника, знакомого с этими сетями, транзакции сейчас проходят через два или три дополнительных уровня подставных компаний и обрабатываются "с чрезвычайной осторожностью". С группы счетов, связанных с Ираном, которые контролирует этот человек, на которых до войны в общей сложности было 6-7 миллиардов долларов, были выведены средства, поскольку доверенные лица пытались спрятать наличные в другом месте. Не хватает убежищ: банковские счета в Восточной Азии, Великобритании, Германии, Грузии, Италии и Румынии продолжают использоваться, говорит источник.

Чрезмерная избыточность создает такую сложность, что деньги становится все труднее отследить даже центральному банку Ирана, а нефтяным магнатам страны легче их присвоить. Но это поддерживает работу нефтяной машины. Если не будет полномасштабных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, на которые Иран ответит бомбардировками инфраструктуры других стран Персидского залива, ее деятельность не будет ограничена.

Как война может усилить влияние Ирана в мире

Напомним, что именно контроль над Ормузским проливом дает Ирану возможность наладить поток доходов. С каждого судна Иран взимает по 2 миллиона долларов за безопасный проход проливом. Таким образом, в месяц страна может привлекать миллиарды долларов в бюджет.

Из-за иранских дронов военные стратеги пессимистично оценивают шансы на восстановление проходимости пролива военными средствами. Наиболее реалистичным вариантом остается заключение соглашения с Ираном путем переговоров. Но Иран может попытаться получить дополнительные выгоды.

