Мы подготовили рецепты томатного супа на любой вкус и настроение.

Томатный суп, рецепт которого мы сегодня расскажем – одно из самых распространенных блюд в мировой кухне. Его готовят во многих странах, сочетая с крупами, мясом, сливками или овощами. Но главный компонент всегда остается тот же: насыщенный вкус помидоров, который можно подчеркнуть самыми разными способами.

Рассмотрим три популярных варианта этого супа: классический польский, густой суп-пюре и сытный с курицей и фасолью.

Томатный суп с рисом по-польски – традиционный вариант блюда

Польская "зупа помидорова" – это традиционное домашнее блюдо, известное своим мягким кисло-сладким вкусом и нежной текстурой. Его обычно варят на мясном бульоне и подают с рисом или мелкой пастой, что прибавляет сытости.

Ингредиенты (на 4 порции):

помидоры – 400–500 г или томатная паста – 2–3 ст. л;

рис – 80–100 г;

морковь – 1 средняя;

лук – 1 средний;

корень петрушки – 1 небольшой (или 1/2 крупного);

сливочное масло – 20–30 г;

растительное масло – 1 ст. л;

сметана – 3–4 ст. л;

бульон – 1,5–2 л;

соль и перец – по вкусу.

Впрочем, с пропорциями можно экспериментировать на свое усмотрение.

Томатный суп с рисом – пошаговый рецепт

Сначала варится насыщенный бульон: можно использовать курицу для более сытного вкуса или овощи для легкого варианта. Бульон должен получиться ароматным и прозрачным – это основа всего блюда.

Рис желательно промыть и отварить отдельно до полуготовности. Он не должен быть полностью мягким, так как дойдет уже в супе.

Лук, морковь и корень петрушки мелко нарежьте. Затем обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до мягкости и легкой золотистости.

Не забывайте, что суп – томатный, так что сразу к обжаренным овощам можно добавить измельченные помидоры или томатную пасту. Смесь тушите несколько минут.

Готовую зажарку переложите в бульон, доведите до кипения и добавьте полуготовый рис. Все вместе варите до полной готовности риса.

В конце суп можно заправить сметаной. Добавьте соль, специи и зелень по вкусу.

Томатный суп пюре без добавок – "ленивый" вариант

Томатный суп-пюре отличается слегка густой консистенцией и насыщенным вкусом. Он популярен благодаря простоте приготовления и диетичности.

Томатный суп-пюре (на 3–4 порции):

помидоры – 700–900 г;

лук – 1 средний;

оливковое масло – 2 ст. л;

чеснок – 1–2 зубчика (по желанию);

соль, перец – по вкусу;

базилик – 5–7 листьев (или пол ч. л. сушеного).

На самом деле можно обойтись даже без лука и базилика – просто разварите помидоры и посолите. Но чем больше специй вы добавите, тем лучше проявится вкус и аромат блюда.

Томатный суп-пюре как в ресторане – пошаговый рецепт

Сначала на помидорах нужно сделать небольшие надрезы и обдать их кипятком, чтобы легче снять кожицу. После этого очистите их и нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Далее положите их на сковороду и тушите вместе с мелко порубленным луком на оливковом масле до мягкости, чтобы ингредиенты стали нежными и раскрыли вкус.

Затем добавьте специи по вкусу и взбейте массу блендером до однородной консистенции.

Если хочется более гладкой кремовой текстуры, можно дополнительно протереть суп через сито.

Перед подачей томатный суп лучше немного прогреть и украсить свежим базиликом. Также в него можно будет добавить сухари, вермишель или тефтели.

Томатный суп с курицей и фасолью – сытный вариант

Этот вариант отличается насыщенностью и питательностью. Благодаря томатной основе суп приобретает легкую кислинку и яркий аромат, а курица, овощи и фасоль делают его хорошим выбором для здорового рациона.

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе – 300–400 г;

фасоль (консервированная или отварная) – 200–250 г;

помидоры в собственном соку – 400 г;

лук – 1 средний;

морковь – 1 средняя;

болгарский перец – 1 шт;

чеснок – 2–3 зубчика;

растительное масло – 1–2 ст. л;

вода или бульон – 1,5–2 л;

соль, перец и специи (паприка, лавровый лист) – по вкусу.

Также можно добавить зелень или лук порей.

Томатный суп – рецепт простой похлебки с курицей

Курицу промойте и варите минут 30-40. Затем ее нужно будет вынуть, нарезать на небольшие кусочки и слегка обжарить.

Лук, морковь и сладкий перец мелко нарежьте и пассеруйте на масле до мягкости, пока овощи не станут ароматными и слегка золотистыми.

Добавьте измельченный чеснок и томаты, затем тушите минут 5-8.

Соедините готовую овощную основу с курицей, добавьте фасоль.

Доведите суп до кипения и варите еще некоторое время, чтобы вкусы хорошо смешались.

В конце посолите, поперчите и при желании добавьте специи по вкусу.

Готовый томатный суп с фасолью разлейте по тарелкам и дайте немного настояться, а перед употреблением можно добавить любимую зелень.

Поскольку скоро Пасха - рецепт дрожжевых куличей уже ждет вас на УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: