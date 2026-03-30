Разбираемся, что лучше - разрыхлитель или сода, гашеная уксусом, и в каких случаях использовать каждый из них.

Одни хозяйки используют соду, другие не представляют выпечки без разрыхлителя. И те, и другие правы - но каждый по-своему. Оба продукта помогают тесту подняться, однако работают они по-разному, и заменить один другим просто так не выйдет. Так, гашеная сода или разрыхлитель - что же на самом деле лучше для теста? Давайте разбираться.

Что лучше - сода или разрыхлитель для теста

Как уже говорили, оба продукта - и сода, и разрыхлитель - делают выпечку пышной, но разница меду ними все-таки есть. Чтобы понимать, что и когда использовать, нужно просто знать, как они работают.

Сода

Это чистый бикарбонат натрия. Сама по себе она не работает: чтобы тесто поднялось, ей нужна кислая среда. При контакте соды с кислыми ингредиентами начинается реакция - выделяется углекислый газ, который и делает выпечку воздушной. Поэтому соду добавляют в тесто, когда в составе есть кефир, сметана, простокваша, лимонный сок, ягодное пюре или другие кислые компоненты.

Кстати, в Союзе хозяйки чаще всего гасили соду в ложке уксусом, но нынешние кулинары так делать не советуют, так как нужная реакция происходит в ложке, а не в тесте.

Разрыхлитель

Это смесь бикарбоната натрия (соды), кислоты и муки. Разрыхлителю не нужна кислая среда - он работает и без нее. Но здесь есть важный нюанс: разрыхлитель начинает действовать сразу после контакта с жидкостью, поэтому замешанное тесто нужно отправлять в духовку без промедления, иначе весь газ выйдет еще до выпечки.

Когда используются сода и разрыхлитель вместе

Иногда в рецепте указывают и соду, и разрыхлитель. Это не ошибка: когда в тесте много кислых ингредиентов (кефира, сметаны, фруктов, шоколада), реакции одной соды может не хватить, чтобы нейтрализовать всю кислоту и одновременно обеспечить хороший подъем. Поэтому в помощь ей добавляют разрыхлитель.

Так они и работают в паре: сода вступает в реакцию с кислотой моментально - еще до духовки, а разрыхлитель активируется при нагревании и продолжает поднимать тесто уже во время выпечки. Разрыхлитель здесь отвечает за структуру и объем, а сода - за румяную корочку и мягкость.

