В Украине стали появляться случаи постановки на воинский учет женщин без медицинского образования - разбираемся, законно ли это.

В марте 2026 года в Украине зафиксировали случаи постановки на воинский учет женщин без медицинского образования. Украинки сообщают, что получают воинское звание и оказываются в розыске, даже если не имеют медицинского образования. Мы разобрались, планируется ли мобилизация женщин в Украине, являются ли такие случаи законными и как можно обжаловать повестку и исключить себя из воинского учета.

Какие категории женщин подпадают под мобилизацию в Украине в 2026 году – что известно о случаях

В 2026 году, как и в предыдущие годы войны, мобилизация женщин остается исключительно добровольной. Украинки с медицинским и фармацевтическим образованием и/или профессией ставятся на воинский учет в обязательном порядке, но даже их не могут мобилизовать.

Однако в сети появляется неожиданная информация о постановке на воинский учет женщин, не имеющих никакого отношения к медицине. Украинки рассказывают, что находят свои профили в приложении "Резерв+" с обозначением военной специальности, хотя они точно не подавали документы. Некоторых представительниц женского пола даже объявляют в розыск за уклонение от службы.

Именно такую историю рассказала киевлянка Ирина Харациди-Логинова на своей странице в Facebook. По словам женщины, она имеет филологическое образование и никогда не училась на медика. Более года назад она незаконно оказалась на воинском учете Харьковского ТЦК. Впоследствии ее объявили в розыск и назначили штраф в 17 тысяч гривен. Установив приложение "Резерв+", Ирина увидела, что имеет звание солдата и якобы прошла ВЛК в 2000 году, чего на самом деле не было.

Женщина пыталась обжаловать это решение и подала запрос в ТЦК. После этого с нее убрали штраф и розыск, но не сняли с учета, так как оснований для исключения нет. К украинке обратились другие женщины со всей страны, оказавшиеся в такой же ситуации.

Как сообщает "Суспільне Медіа", в Министерстве обороны случай Ирины объяснили возможной ошибкой при вводе данных вручную при оцифровке карточек. Там советуют подать заявление на исправление данных в "Резерв+" или прийти в ТЦК, где женщина оказалась на учете, и попросить уточнить данные.

Еще один подобный случай осветила в соцсети Threads пользовательница Агата Захарян из Харькова.

Харьковчанка рассказала, что имеет звание солдата в "Резерв+" и даже оказалась в розыске. "Уже больше года я военнообязанная не по своему желанию. У меня нет медицинского образования, военной кафедры у меня не было. Находилась в розыске, о чем случайно узнала. Я думала, что это ошибка, но нашла еще более 20 девушек, стоящих на учете в ТЦК Шевченковского района в городе Харькове, в такой же ситуации. Оснований сняться с учета сейчас нет, если зачислили ошибочно или незаконно".

Женщина обратилась к пользователям соцсети с просьбой сообщать о подобных случаях.

Харьковчанка также объяснила, как именно узнала, что находится на учете и в розыске: "Полиция искала меня по прописке. Участковый хотел вручить повестку, он и сказал".

Среди пользовательниц Threads нашлись женщины, оказавшиеся в похожей ситуации: "В январе этого года узнала, что с августа 2025 года нахожусь в розыске за неуточнение данных и непрохождение ВЛК. В результате – штраф, подала иск в суд на отмену штрафа. По образованию физик, кандидат физико-математических наук. Оказалось, что в декабре 2021 года поставили на учет, ВОС (военно-учетная специальность – ред.) "медицинская сестра", еще и установили степень пригодности по какой-то ВЛК".

На публикацию Агаты Захарян ответил официальный аккаунт Министерства обороны Украины в Threads. В Минобороны признали ошибку и объяснили ее погрешностью в реестрах, а также пообещали изучить вопрос: "Это действительно ошибка, так и есть. Реестры, к сожалению, не идеальны и бывают казусные ситуации. Команда, ответственная за это направление, изучает вопрос, насколько это массово, и решает его".

Каких женщин призывают в армию в Украине по закону

УНИАН попросил адвоката Марину Бекало прокомментировать эти случаи. Как объяснила эксперт, женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование (окончившие училище, колледж или университет), обязательно становятся на воинский учет.

"Согласно пункту 51 Постановления КМУ № 1487, женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоявшие на воинском учете, не получавшие воинско-учетный документ, могут трудоустроиться как невоеннообязанные до конца 2026 года. При этом работодатели, принявшие на работу таких сотрудниц, должны уведомить об этом соответствующие ТЦК. Неработающие гражданки самостоятельно обращаются в соответствующий ТЦК с целью постановки на учет военнообязанных", – добавила эксперт.

Женщины с другими специальностями, связанными с военными профессиями, могут встать на учет только по собственному желанию, если они также подходят по возрасту и состоянию здоровья.

"Перечень таких специальностей утвержден приказом Минобороны. Это юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры почтовой связи, работники банковской системы, секретари, фотографы и т. д. Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат постановке на учет, но только по их желанию", – отметила Бекало.

"Постановка на воинский учет женщин, которые не являются медиками или фармацевтами, без их согласия является незаконной", – подытожила адвокат.

Итак, в Украине нет исключений относительно того, каких женщин могут призвать во время мобилизации. Ни одна украинка не может быть мобилизована в армию принудительно без ее согласия.

Военный учет женщин 2026 – можно ли обжаловать решение

Как пояснила адвокат, гражданки, которых незаконно поставили на воинский учет, могут столкнуться с трудностями при обжаловании решения. Хотя мобилизация женщин в Украине не проводится, сняться с учета может быть непросто.

"Проблема в том, что действующее законодательство предусматривает перечень оснований для снятия и исключения с воинского учета (в частности, по состоянию здоровья, в связи с прекращением гражданства, достижением предельного возраста пребывания в запасе и т. д.). В случае ошибочного или незаконного установления механизма для снятия, к сожалению, нет. Моя рекомендация таким женщинам – обращаться в Министерство обороны Украины с письменным требованием об удалении сведений из государственного реестра призывников. Поскольку Минобороны является владельцем указанного реестра, у них есть техническая возможность удалить данные", – ответила адвокат.

Могут ли женщинам высылать штрафы, повестки и объявлять в розыск

Бекало отметила, что те, кто из женщин является военнообязанными и не встали на учет самостоятельно, не явились по повестке или не прошли ВЛК, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 210 КУоАП за нарушение правил воинского учета. Наказание предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен и вероятность быть принудительно доставленной в ТЦК.

"Им могут приходить повестки, они могут быть объявлены "в розыск". Все остальные женщины, не имеющие медицинского или фармацевтического образования, не подлежат принудительному постановке на учет и не могут быть привлечены к ответственности за его нарушение. В случае получения штрафа такая украинка может обжаловать решение ТЦК в судебном порядке", – пояснила адвокат.

Как женщине проверить, что она не на учете – нужно ли скачивать "Резерв+"

По словам эксперта, украинкам не нужно скачивать приложение "Резерв+", если у них нет медицинского образования. Хотя мобилизация женщин-медиков тоже не проводится, поэтому и врачам не обязательно устанавливать программу.

"Не нужно скачивать "Резерв+", чтобы проверить статус военнообязанных лиц. В случае постановки на воинский учет без ведома женщины, ей могут приходить повестки по адресу проживания или работы. А если уже есть штраф, она его увидит в "Дії", – пояснила Бекало.

Будет ли мобилизация женщин в Украине в будущем

По словам эксперта, в ближайшее время мобилизация в Украине для женщин не планируется.

"На данный момент таких законопроектов нет, и мобилизация в Украине для женщин является добровольной. Это касается также военнообязанных с медицинским или фармацевтическим образованием", – подытожила адвокат.

справка Марина Бекало Адвокат С 2017 года и по настоящее время является налоговым консультантом в ВОО «Союз налоговых консультантов Украины». Адвокат оказывает правовую помощь по налоговым, трудовым, кадровым и корпоративным вопросам, а также в сфере защиты прав потребителей, уголовного и военного права, а также правовое сопровождение в вопросах расторжения брака.

Вас также могут заинтересовать новости: