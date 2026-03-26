С 1 апреля не призовут: кто имеет право на отсрочку или освобождение

Военное положение в Украине продлено, как минимум, до 4 мая 2026 года. Это значит, что в апреле продолжается мобилизация военнообязанных. В то же время, согласно законодательству, есть категории граждан, в том числе и военнообязанные, которые не подлежат призыву - либо совсем, либо имеют отсрочку на определённое время. Кого освобождают от мобилизации в Украине в апреле - разбираем ниже.
Ранее мы рассказывали, что делать, если человека доставили в ТЦК принудительно - адвокат рассказал, как действовать в этом случае.
Кто из мужчин не подлежит мобилизации с 1 апреля 2026 - перечень категорий
Процесс мобилизации регулирует Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 23 этого документа перечислены категории граждан, которые по закону не могут быть мобилизованы. В частности, речь идет о людях с проблемами по здоровью, те, кто имеет семейные обстоятельства, которые не позволяют нести службу, специалистах, чья работа важна для обороны, экономики и других сфер в тылу.
Если говорить о том, кого точно не заберут на войну, то это те, кто исключен из воинского учета. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности", сюда относятся:
- непригодные к военной службе по заключению ВВК;
- достигшие предельного возраста (60 лет);
- те, кто официально прекратил гражданство Украины;
- пропавшие без вести или признанные умершими по решению суда.
Кроме этого, не подлежат мобилизации военнообязанные, которые имеют отсрочку или бронирование. В частности, сюда относятся:
- те, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными (в приказе Минобороны №402 изложен перечень, с каким болезнями человек не подлежит мобилизации);
- те, кто имеет инвалидность I, II или III группы;
- военнообязанные, имеющие троих и более детей до 18 лет;
- военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребёнка;
- те, кто содержит ребёнка с инвалидностью или тяжёлым заболеванием;
- опекуны и попечители детей, оставшихся без родительской заботы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой, детьми, родителями или родственниками с инвалидностью I–II группы;
- забронированные сотрудники критической инфраструктуры, органов власти и оборонно-промышленного комплекса;
- студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты, педагогические и научные работники, имеющие отсрочку;
- те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в ходе боевых действий (как полнородные, так и неполнородные братья и сестры);
- те, кто был освобожден из плена;
- военнообязанные женщины.
Призывники в возрасте до 25 лет, если они не являются военнообязанными (не проходили военную службу) тоже по закону не могут быть мобилизованы.
Напомним также , что Верховная Рада одобрила, а президент подписал закон №4782-IX, согласно которому ребята, отслужившие по "Контракту 18-24" один год, имеют теперь годовую отсрочку от службы после увольнения.
Из нового - для тех, кто оформляет отсрочку по уходу за больным родственником, теперь нужно доказать потребность в постоянном уходе за ним. Важен не диагноз, а то, может ли человек реально обслуживать себя сам: передвигаться, ориентироваться, контролировать свое поведение. То есть, одного факта ухода, чтобы получить такую отсрочку, недостаточно - нужно документально подтвердить, что близкий действительно не способен справляться без посторонней помощи.