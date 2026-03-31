На 'Шахедах' заметили макеты ракет Р60: Флеш предположил, с какой целью их устанавливает РФ

Советник министра обороны Украины заявил, что армейская авиация знает, как реагировать на подобные ситуации.

Враг начал устанавливать макеты ракет Р60 на "Шахедах", сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в своем Telegram-канале.

Он считает, что россияне делают это с целью напугать нашу авиацию и привлечь внимание перехватчиков.

"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи", – поделился советник министра обороны Украины.

Видео дня

Флеш добавил, что подразделений перехватчиков в различных родах войск и ведомствах много. Они будут пытаться уничтожить такую "важную" цель.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы отметил, что нужно подумать, по каким признакам можно отличить "Шахед" с фальшивыми ракетами.

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам Флеша, Россия запускает в серийное производство дроны, крылья которых имеют форму кольца. Беспилотник носит название "Князь Владимир Святославич". Эксперт отметил, что уже показывал загадочный беспилотник, у которого крыло имело форму кольца. По поводу этого дрона мнения тогда разделились. Один из специалистов заявил, что конструкция не является эффективной. Однако Флеш поделился, что новые FPV в серийное производство запускает компания, которая "завалила" российские фронты дронами на оптоволокне. Поэтому Флеш не исключает, что объемы производства этих беспилотников будут большими, поскольку компания мощная.

Также мы писали, что Флеш предупредил, что российские оккупанты ежедневно сбрасывают мины с "Шахедов ". Он добавил, что с одного ударного дрона-камикадзе враг сбрасывает по 8 мин. По словам эксперта, они размещены в круглых контейнерах под крыльями "Шахеда". Поскольку снега уже нет, на земле эти мины уже заметны. Эксперт призвал граждан не приближаться к ним пешком или на автомобиле. Также советник министра обороны Украины выложил видео, на котором видно, как с дрона сбрасываются эти мины.

Вас также могут заинтересовать новости: