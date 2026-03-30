Наземная операция Трампа в Иране похоронит его президентство, - военный историк

Историк считает, что Трамп может попытаться физически открыть Ормузский пролив с помощью наземных операций, но это огромный риск.

Следующим этапом конфликта с Ираном могут стать наземные операции, которые неизбежно втянут США в изнурительную войну и поставят под угрозу политическое будущее президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал военный историк, профессор политических наук Чикагского университета Роберт Пейп в эфире ANI News.

"Президент Трамп стоит перед дилеммой. Он может сдаться сейчас, заключить сделку сейчас, заплатить эту высокую цену. Сломать Израилю руки, пригрозить прекратить всю помощь... Это сверхвысокая политическая цена, но его президентство еще можно спасти", - сказал он.

Пейп считает, что Трамп может пойти по другому пути - военному, использовав военную силу, чтобы физически открыть Ормузский пролив с помощью наземных операций.

Видео дня

"Политические издержки будут расти в течение трех-шести месяцев изнурительной войны. И в этот момент президент Трамп фактически - не физически, а политически - потеряет свое президентство. Это будет невозвратным", - подчеркнул профессор.

Пейп не исключает, что третий этап операции против Ирана может быть связан с "ограниченным территориальным контролем". Он считает, что в этом этапе примут участие морские пехотинцы и, возможно, воздушно-десантные подразделения.

"Будут захвачены прибрежные районы. Возможно, будут проведены операции против ядерных объектов. Будет очень сложно уйти и оставить Ирану контроль над такой огромной мощью", - добавил профессор.

Пейп подчеркнул, что сейчас Иран стал сильнее, а не слабее. По его словам, Тегеран захочет большего, например, сохранить уран, обогащенный до 3,5%.

"Я моделировал бомбардировку Ирана в течение 20 лет. Соединенные Штаты бомбили бы Фордо и Натанз, потому что у Израиля нет достаточной авиации, чтобы уничтожить Фордо. Итак, мы уничтожаем Фордо. Когда мы это делаем, мы выводим из строя промышленный объект - но мы не получаем ядерный материал. Несмотря на то, что президент Трамп объявил программу уничтоженной, он снова начал переговоры. Почему? Из-за ядерного материала", - объяснил профессор.

По словам Пейпа, в случае наземной операции против Ирана многие американские морские пехотинцы погибнут после высадки на берегу. Он уверен, что после такого Трамп вряд ли объявит о завершении операции.

"Сторонники Трампа не захотят признать, что эти люди погибли из-за них, а они теперь отказываются от миссии", - объяснил профессор.

Трамп заявил, что Иран согласился на большинство требований США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "согласился" на большинство из 15 требований, выдвинутых Вашингтоном Тегерану для прекращения войны. В то же время американский лидер не уточнил, на какие именно уступки пошел Иран.

В Bloomberg напомнили, что публично Иран отклонил 15-пунктный перечень условий прекращения огня, который администрация Трампа передала через посредников в Пакистане, а также выдвинул в ответ пять собственных условий, а именно сохранение суверенитета над Ормузским проливом.

