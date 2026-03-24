В случае превышения полномочий сотрудниками ТЦК следует в первую очередь обращаться к специалистам.

В украинском обществе все чаще используется термин "бусификация" – так называют ситуации, когда человека принудительно доставляют в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Ранее мы писали, что делать, если не выпускают из ТЦК при наличии законных оснований, а адвокат из Адвокатского объединения "LESHCHENKO & PARTNERS" Данила Трясов объяснил, что может произойти, если мужчину забрали в ТЦК, что делать родственникам задержанного в такой ситуации, как действовать самому человеку и реально ли добиться его освобождения.

Что делать, если человека забрали в ТЦК – алгоритм действий для родственников

Как пояснил адвокат, под "бусификацией" обычно подразумевают незаконное задержание гражданина сотрудниками ТЦК, в частности когда у человека есть реализованное право на отсрочку или бронирование.

В таких ситуациях он посоветовал прежде всего зафиксировать сам факт происшествия: желательно записать видео и сразу позвонить по номеру 102, чтобы вызвать следственно-оперативную группу полиции.

Когда же правоохранители прибудут на место, им, по словам юриста, следует подать заявление о совершении уголовного правонарушения:

"Действия сотрудников ТЦК иногда можно квалифицировать как превышение служебных полномочий военнослужащим или даже как похищение человека".

Параллельно родственники или адвокат могут подать жалобу следственному судье в районе расположения ТЦК, куда доставили человека – в такой жалобе следует указать на незаконное задержание или удержание гражданина.

По словам специалиста, в Уголовно-процессуальном кодексе Украины указано, что если к судье поступит информация о незаконном задержании лица сотрудниками любого органа государственной власти, он должен вынести постановление о его освобождении.

В то же время, как признал эксперт, на практике ситуация часто выглядит иначе:

"Некоторые следственные судьи действительно вставали на сторону граждан, но таких случаев было очень мало".

Чаще всего, по его мнению, судьи отказывают в удовлетворении жалобы, объясняя это тем, что человек не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в уголовном производстве, и, соответственно, подобные дела должны рассматриваться только по правилам административного судопроизводства.

В таком случае действительно можно обращаться с административным иском – например, в отношении противоправных действий сотрудников ТЦК или с целью отмены приказа о мобилизации.

В некоторых случаях, когда человека забрали в ТЦК – не выходит на связь ни сам задержанный, ни представители соответствующего органа – целесообразно сообщить об этом на горячую линию Министерства обороны или подать жалобу Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Впрочем, самое главное, опять же, – иметь при себе видео осуществленной "бусификации", ведь это доказательство можно передать правоохранителям и приложить к заявлению об уголовном правонарушении.

Где искать человека, которого забрали в ТЦК – к кому обращаться

По словам адвоката, определить, куда ТЦК забирает того или иного человека, заранее невозможно – чтобы это выяснить, обычно приходится общаться непосредственно с сотрудниками ТЦК и правоохранительных органов.

Иногда родственники или знакомые пытаются ехать следом за автомобилем, в котором везут человека, чтобы узнать пункт назначения. Именно в это время, как отметил юрист, нужно обращаться в полицию с заявлением о преступлении.

В то же время эксперт обратил внимание, что и в том, как найти человека, если его забрали в ТЦК, и в том, как помочь ему освободиться, граждане часто пытаются действовать самостоятельно и в итоге допускают немало процессуальных ошибок. Но именно такие, казалось бы, незначительные ошибки могут сильно усложнить дальнейшую защиту прав человека. Поэтому, хотя услуги адвоката для многих могут быть дорогостоящими, самодеятельность иногда обходится еще дороже:

"С помощью адвоката можно предотвратить определенные ошибки и на этапе доставки в ТЦК отстоять права человека и вместе с ним выйти из помещения".

Если же человек отказывается от профессиональной юридической помощи, существует риск допустить ошибки, после которых даже адвокатам будет намного сложнее исправить ситуацию.

Что делать, если забрали в ТЦК – алгоритм действий для мужчины

Что касается того, что делать при бусификации самому задержанному, специалист посоветовал в первую очередь попытаться связаться с родственниками или адвокатом, чтобы они уже вызвали полицию и подали необходимые жалобы. Кроме того, человеку следует сразу объяснить, что у него есть отсрочка или бронирование, и, самое главное, – ничего не подписывать.

По его словам, не стоит поддаваться психологическому или физическому давлению и заполнять непонятные бумаги, поскольку все, что будет, если ничего не подписывать в ТЦК, еще можно обжаловать в суде.

Если же документ все же нужно заполнить, человек может письменно указать свое несогласие с изложенной информацией, просто написав: "Не согласен".

Точно так же и в вопросе, что делать, если забрали на ВЛК, эксперт порекомендовал ничего не подписывать и ни на что не соглашаться:

"Если человек уверен в том, что у него оформлена отсрочка или есть бронирование, и понимает, что сотрудники ТЦК действуют незаконно, нужно до последнего отстаивать свои права".

Впрочем, как признал адвокат, иногда человек оказывается в учебном центре уже через несколько дней после задержания ТЦК и лишь тогда выходит на связь с родственниками. Механизм действий в таком случае может отличаться.

Мужчину забрали в учебный центр – что делать в крайнем случае

По словам адвоката, в такой ситуации все становится значительно сложнее, чем с тем, как вытащить человека из ТЦК, потому что срок военной службы начинается именно с момента отправки в воинскую часть:

"Если человек находится в учебном центре воинской части, он уже мобилизован, является военнослужащим и проходит военную службу".

Юрист подчеркнул, что распространенное мнение о том, что человек не является военнослужащим до принятия присяги, является ошибочным – на самом деле присяга имеет второстепенный характер.

На этом этапе обжаловать действия государственных органов нужно уже в административном суде – в частности, подавать иск об отмене приказа о мобилизации или приказа о зачислении в списки личного состава воинской части.

В поддержку этого метода специалист отметил, что в его практике были случаи, когда суды отменяли эти приказы.

В то же время административное судопроизводство обычно длится долго, и хотя формально такие дела должны рассматриваться не более 60 дней с момента открытия производства (статья 258 Кодекса административного судопроизводства Украины), однако, по словам юриста, на практике процесс часто затягивается. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда после завершения обучения человека уже отправляют в боевые подразделения, а судебное разбирательство еще продолжается.

Из личного опыта эксперт упомянул, что лишь около 15% таких дел завершаются успешно, то есть когда человека удается вернуть из ТЦК или отменить решение о мобилизации.

По его словам, работать с такими делами очень сложно, ведь во время работы адвокатов в ТЦК на них иногда оказывается давление – в том числе на женщин.

Также неудачи часто связаны с тем, что сами "бусифицированные" граждане не знают, как действовать, и допускают ошибки, после чего адвокатам значительно сложнее исправить ситуацию и добиться отмены решений.

справка Данила Трясов Адвокат Окончил Одесскую юридическую академию. Специализируется на гражданском, семейном, хозяйственном праве и процессе, административном праве, а также имеет практику в санкционных делах и спорах, связанных с финансовыми и банковскими правоотношениями. Имеет более 10 лет опыта юридической деятельности.

