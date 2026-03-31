Какие собаки всегда будут преданными и ласковыми: эксперт назвал топ-5 пород

Эти собаки не захотят от вас отходить.

Собаки - самые преданные друзья человека, однако некоторые породы проявляют большую привязанность, чем другие. Об этом пишет Country Living.

"Преимущества содержания собаки многочисленны, в частности это положительное влияние на наше физическое и психическое здоровье. Так же собаки обожают проводить время со своими хозяевами, будь то обнимаясь дома или гуляя на улице. Некоторые породы известны своей невероятной преданностью и верностью", - отмечает эксперт Билл Ламберт.

Поэтому издание назвало 5 пород собак, которые больше всего любят быть рядом со своими хозяевами.

Кокер-спаниель

"Веселые, ласковые кокер-спаниели, известные своим жизнерадостным нравом и вечно виляющим хвостом, - настоящие универсалы. Первоначально выведенные как ловкие рабочие собаки, они также являются очень популярными семейными собаками. Они любят двигаться и исследовать новые территории, но в то же время одаривают своих хозяев нежной любовью. Их может быть сложнее дрессировать, но они вознаградят терпеливых хозяев преданностью", - заверил Билл.

Скайтерьер

Эти собаки, выведенные сначала в Шотландии для охоты, являются преданными животными. По словам эксперта, их любила заводить королева Виктория.

"Они преданны своим хозяевам и могут с недоверием относиться к незнакомцам, но в целом это спокойные собаки", - заверил Ламберт.

Тибетский спаниель

Эти собаки любят проводить свободное время со своими хозяевами. Также они умны, ласковы и преданны.

Дирхаунд

"Дирхаунд - одна из самых высоких пород с родословной и уязвимая местная порода – является спокойным и дружелюбным компаньоном. Известные своей послушностью и легкостью в дрессировке, они также очень стремятся угодить своим хозяевам. Однако, учитывая их размеры, им нужны хозяева, которые могут обеспечить им более двух часов физических нагрузок в день и доступ к большому саду, чтобы поддерживать их умственную и физическую активность", - объяснил Билл.

Немецкий жесткошерстный пойнтер

По словам эксперта, это кроткий пес, известный своей невероятной преданностью. Также это очень активная порода, которая любит находиться на свежем воздухе, ведь происходит от охотничьих собак, поэтому им необходимо много физических нагрузок и внимания.

Другие интересные факты о собаках

Также эксперты рассказали, какие собаки самые милые и станут настоящими друзьями. По их словам, в этот список вошли кавалер-кинг-чарльз-спаниель, бигль, сенбернар и другие.

Кроме того, стало известно, почему собака сидит к человеку спиной. Как отмечают эксперты, такое поведение может означать несколько вещей и часто указывать на противоположное.

Вас также могут заинтересовать новости: