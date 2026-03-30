Авиаперелеты во время войны: эксперт назвала первую страну, куда смогут полететь украинцы

Первыми могут запустить чартерные рейсы, поскольку для них требуется меньше согласований с регулирующими органами.

Украина может частично возобновить авиаперевозки еще до окончания войны. Первым направлением может стать Турция, говорится в статье УНИАН.

Ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе сообщила, что в случае, если полеты в страны Европейского Союза останутся закрытыми, именно Турция выглядит наиболее реалистичным вариантом. При благоприятных условиях безопасности аэропорт во Львове может стать отправной точкой для постепенного возобновления авиасообщения.

"Лучшим кандидатом является Турция, потому что, например, еще до полномасштабной войны были чартерные рейсы из Львова в Турцию. Для того, чтобы открыть эти полеты, нужно лишь разрешение турецкого регулятора. Есть большие шансы, что он сможет выдать такое разрешение", – сказала Коссе.

Она подчеркнула, что речь идет прежде всего о чартерных рейсах, которые могут стать первым этапом возобновления авиасообщения. Такие перевозки требуют меньше согласований, чем регулярные рейсы, что делает их более реалистичными в нынешних условиях.

В то же время Киев пока выглядит менее вероятным кандидатом на скорое открытие из-за рисков безопасности. По ее словам, в столице теоретически могут рассматривать вариант запуска грузовых перевозок вместо пассажирских.

"Возможно, вариант открывать не пассажирские, а грузовые перевозки, потому что грузы не так жалко, как людей", – добавила Коссе.

Возобновление авиасообщения в Украине – главные новости

17 марта стало известно, что Министерство развития общин и территорий создало специальную рабочую группу, которая будет заниматься разработкой предложений для руководства министерства по возобновлению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины

И.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах Василий Шевченко сообщал, что главным препятствием для возобновления авиасообщения в Украине остается страхование полетов. Стоимость такой услуги может достигать около 31 млрд грн. за один самолет.

