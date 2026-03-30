Повлияет ли вступление Исландии или Норвегии в ЕС на членство Украины: в Еврокомиссии ответили

Возможное вступление Исландии или Норвегии в Евросоюз не повлияет на процесс получения членства Украиной. Об этом во время брифинга в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Олоф Хилл, передает "Европейская правда".

"Мы были очень конкретны как Еврокомиссия от имени всего ЕС в наших обязательствах в отношении стран на разных этапах их вступления в ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу сообщений в СМИ о том, что вступление Норвегии или Исландии в ЕС способно отодвинуть в сторону вступление Украины.

"Я с уверенностью могу сказать, что эти вопросы не связаны, и мы категорически отвергаем такие предположения", - добавил представитель Еврокомиссии.

Референдум в Исландии о вступлении в ЕС – что известно

Как сообщал УНИАН, Исландия проведет референдум в августе, чтобы заложить основу для возможного вступления в Европейский Союз в будущем, поскольку островное государство налаживает более тесные отношения с Европой.

Министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир на пресс-конференции в пятницу, 6 марта, сообщила, что исландцы проголосуют 29 августа, чтобы решить, следует ли возобновить переговоры о членстве в Европейском Союзе.

Исландия ускоряет переход к более тесному сотрудничеству со своими европейскими партнерами после геополитических изменений, включая таможенные барьеры, установленные президентом Дональдом Трампом, которые сделали США менее надежным партнером.

