Назван лучший бренд телевизоров по версии Consumer Reports в 2026 году

Эксперты оценивали ведущих производителей по нескольким критериям: надежность, удовлетворенность пользователей и конкурентоспособность цен.

Корпорация Samsung заняла первое место среди производителей телевизоров в рейтинге авторитетной организации Consumer Reports по итогам 2026 года. Об этом пишет The Korea Bizwire.

Эксперты ценивали ведущих производителей по нескольким критериям: надежность, удовлетворенность пользователей и конкурентоспособность цен. Также учитывались результаты лабораторных тестов – качество изображения, поддержка HDR, обработка движения и звук.

В 2026-м Consumer Reports дополнительно ужесточили требования к защите данных и конфиденциальности, что отражает растущую роль безопасности в современных "умных" устройствах. Samsung получила общий балл 74, превзойдя конкурентов, таких как LG (72), Roku (71) и Sony (70).

Среди отдельных устройств особенно выделился 65-дюймовый OLED-телевизор Samsung (QN65S90F), который получил 91 балл. Модель высоко оценили за широкие углы обзора, отличную плавность изображения и высокое качество звука.

Успехи в рейтингах подтверждаются и рыночными показателями. Samsung остается одним из крупнейших производителей телевизоров в мире, активно наращивая продажи, в том числе в сегменте OLED.

Специалисты отмечают, что сочетание инноваций, широкого модельного ряда и высокого потребительского удовлетворения позволяет компании сохранять лидерство на глобальном рынке ТВ.

По оценке экспертов FlatpanelsHD, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на оперативную память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

