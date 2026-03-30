Может ли алюминиевая фольга усилить сигнал Wi-Fi: правда о популярном лайфхаке

Старый домашний лайфхак с алюминиевой фольгой, которую предлагают укладывать за роутером для усиления Wi-Fi сигнала, снова стал предметом обсуждений. И, вопреки скепсису, некоторые исследования показывают, что прием может действительно работать – если применять его правильно.

Идея не новая: раньше фольгу использовали для усиления телевизионного и радиосигнала. Сегодня же этот подход пытаются перенести на беспроводные сети Wi-Fi, где сигнал тоже распространяется в виде радиоволн. Но ключевой вопрос – есть ли от этого реальная польза, пишет BGR.

Интересный эксперимент провели в Dartmouth College (факультет компьютерных наук). Авторы изучали, как отражатели влияют на распределение Wi-Fi сигнала, и пришли к выводу, что правильно подобранная форма отражающей поверхности может управлять направлением покрытия и усиливать сигнал в нужных зонах.

В ходе тестов выяснилось, что алюминиевая фольга правда может работать как простой отражатель радиоволн. Она способна "перенаправлять" сигнал в определенную сторону, снижая потери в одной зоне и усиливая покрытие в другой. В отдельных сценариях авторы фиксировали прирост пропускной способности до 50% и выше.

При этом такой эффект нельзя назвать универсальным. Фольга не усиливает интернет как таковой, а только перераспределяет сигнал. Это означает, что вместе с улучшением в одной части помещения могут появляться "слепые зоны" в другой.

Как усилить сигнал роутера с помощью фольги

Самый простой вариант – сложить лист алюминиевой фольги в слегка изогнутую форму, напоминающую букву "C". Ее размещают позади антенн роутера. Такая форма помогает отражать сигнал вперед, уменьшая его рассеивание назад.

При этом важно не "оборачивать" роутер фольгой полностью. Эффект работает именно как направленный отражатель, поэтому фольгу ставят позади роутера, а не по бокам или сверху. Иначе можно, наоборот, ухудшить качество сигнала.

После установки стоит поэкспериментировать с углом наклона и расстоянием до антенн. Даже небольшие изменения положения могут заметно повлиять на распределение сигнала в помещении.

По сути, алюминиевая фольга работает как "оптимизированный отражатель" – аналог примитивной антенны. Теоретически это может помочь убрать слабые зоны или улучшить стабильность соединения, но результат сильно зависит от формы, угла и расположения конструкции.

Поэтому эксперты рассматривают этот метод скорее как эксперимент, чем как надежное решение для улучшения сети.

