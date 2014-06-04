ВСЮ создал временную спецкомиссию по проверке судей
16:02, 04 июня 2014Политика
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Высший совет юстиции (ВСЮ) создал временную специальную комиссию (ВСК) по проверке судей судов общей юрисдикции.
ВСЮ создал комиссию по проверке деятельности судей / фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ, ВСК уже готова к приему заявлений от физических и юридических лиц о проведении проверки индивидуально определенного судьи согласно ст.3 закона «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине».
Как отмечается в сообщении, заявления от юридических и физических лиц, оформленные в соответствии с требованиями ст. 2 закона, будут приниматься в письменной форме в течение 6 месяцев со дня опубликования в газете «Голос Украины» информации об образовании ВСК.
Публичная информация о деятельности ВСК по проверке судей судов общей юрисдикции обнародуется на официальном сайте ВСЮ, а в определенных законом случаях – в газете «Голос Украины».
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