ВСЮ создал временную спецкомиссию по проверке судей

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ, ВСК уже готова к приему заявлений от физических и юридических лиц о проведении проверки индивидуально определенного судьи согласно ст.3 закона «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине».

Как отмечается в сообщении, заявления от юридических и физических лиц, оформленные в соответствии с требованиями ст. 2 закона, будут приниматься в письменной форме в течение 6 месяцев со дня опубликования в газете «Голос Украины» информации об образовании ВСК.

Публичная информация о деятельности ВСК по проверке судей судов общей юрисдикции обнародуется на официальном сайте ВСЮ, а в определенных законом случаях – в газете «Голос Украины».