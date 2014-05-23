Террористы захватили сотрудника банка и завладели 7 инкассаторскими машинами в Луганске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банку.

Как говорится в сообщении, сегодня, 23 мая, в 16.00 на телефон начальника отдела инкассации луганского отделения ПАО «Банк «Юнисон» позвонил по телефону мужчина, который назвал себя представителем «Луганской народной республики».

«В категорической форме он требовал от сотрудника банка сдать автопарк инкассаторских машин на нужды «ополчения». В случае отказа передать машины в течение часа нашему сотруднику угрожали приездом домой, применением силы к нему и его семье, расправой с маленькими детьми», - сообщили в пресс-службе.

Банк сразу же обратился за оперативной помощью к правоохранительным органам Луганска, но обращение было проигнорировано, подчеркнули в пресс-службе, добавив, что сотрудник банка был вынужден выехать на переговоры, взяв с собой ключи от всех автомобилей.

«На сегодняшний день связь с ним потеряна. Инкассаторские машины исчезли с автоплощадки, где находились до этого в течение недели», - говорится в сообщении.Читайте такжеБоевики похитили 15 инкассаторских машин «ПриватБанка» в Донецкой и Луганской областях

Денег внутри автомобилей на момент похищения не было. В собственности луганского отделения ПАО «Банк «Юнисон» на данный момент находится 7 инкассаторских машин Volkswagen Т5, отметили в пресс-службе.

В сложившейся ситуации банк беспокоится в первую очередь за жизнь и безопасность своих сотрудников, отметили в пресс-службе и обратились с просьбой к правоохранительным органам оперативно разобраться в ситуации и выяснить местонахождение сотрудника банка.

Также банк просит обеспечить безопасность своих работников и предотвратить использование собственности банка не по назначению».

В пресс-службе также напомнили, что 7 мая в Константиновке вооруженные люди совершили нападение на банковский автомобиль ПАО «Банк «Юнисон» и похитили 300 тыс. грн.

UNISON - группа украинских компаний, объединенных в управление европейскими инвестиционными фондами. В частности, группа UNISON руководит портфелем активов в сфере офисной, торговой и логистической недвижимости. В структуру группы UNISON входят Юнисон Банк и страховая компания «Юнисон Гарант».