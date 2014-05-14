Украина прекратила поставку воды в Крым

Об этом информирует Государственное агентство водных ресурсов Украины на своем официальном сайте.

«Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме, который корректируется в соответствии с потребностями водопользователей Херсонской области, из-за отсутствия конструктивных предложений по оформлению договорных отношений для обеспечения водными ресурсами потребностей АР Крым на питьевое водоснабжение и орошение», – говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что «вопрос погашения задолженности водопользователями Крыма перед Управлением Северо-Крымского канала в объеме 1,7 млн грн в 2013 году остается нерешенным».

Читайте такжеУкраина строит пункт учета подачи воды в Крым

В Крыму пока никак не комментируют сообщение Госводагентства Украины.

Как сообщали «Комментарии», в Крыму сложилась критическая ситуация с водоснабжением и особенно с орошением сельскохозяйственных земель. В Администрации президента Украины заявили, что крымская власть не пытается урегулировать с Украиной вопрос водоснабжения, а осуществляет несанкционированный забор.