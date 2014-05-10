В Мариуполе убили начальника ГАИ
00:19, 10 мая 2014Политика
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Днем 9 мая в результате боевых действий в районе здания УВД Мариуполя погиб начальник ГАИ города Виктор Саенко.
Погиб начальник ГАИ города Виктор Саенко / marguvd.gov.ua
Об этом сообщает сайт 0629.
Эту же информацию обнародовал и народный депутат Олег Ляшко.
"Террористы сегодня убили начальника ГАИ Мариуполя Виктора Саенко. Несколько последних дней я работал с ним бок о бок, незаменимый был помощник. Вчера он серьезно пострадал во время отражения нападения террористов на городской совет. Земля пухом Герою и патриоту", – написал политик на своей странице в Facebook.
По официальной информации, в ходе столкновений в Мариуполе сегодня погибли 7 человек, 39 человек получили ранения.
По неофициальной информации количество жертв более 50 человек.
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