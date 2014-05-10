В Мариуполе убили начальника ГАИ

00:19, 10 мая 2014
Политика
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Днем  9 мая в результате боевых действий в районе здания УВД Мариуполя погиб начальник ГАИ города Виктор Саенко. 

Саенко / marguvd.gov.ua

Об этом сообщает сайт 0629.

Эту же информацию  обнародовал и народный депутат Олег Ляшко.

"Террористы сегодня убили начальника ГАИ Мариуполя Виктора Саенко. Несколько последних дней я работал с ним бок о бок, незаменимый был помощник. Вчера он серьезно пострадал во время отражения нападения террористов на городской совет. Земля пухом Герою и патриоту", – написал политик на своей странице в Facebook.

По официальной информации, в ходе столкновений в Мариуполе сегодня погибли 7 человек, 39 человек получили ранения.

По неофициальной информации количество жертв более 50 человек. 

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