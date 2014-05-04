В Одессе активисты на Куликовом поле установили флаг Украины

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, а потом прошли с флагом Украины к зданию Главного управления МВД в Одесской области, на улицу Еврейскую. Они скандировали: «Слава Украине!», «Одесса – Украина!», «Героям слава!» и т. д.

К тому времени пророссийские активисты, пикетирующие на протяжении многих часов здание городского управления внутренних дел, находящее недалеко от улицы Еврейской, уже разошлись.

Катеринчук вышел к собравшимся, которые высказали ему проблемы, связанные с угрозами сепаратистов, с разжиганием противостояния в городе, с действиями милиционеров, выпустивших 67 пророссийских активистов, задержанных 2 мая за участие в массовых беспорядках, в результате которых погибло много людей.

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Генерал-майор сказал, что час назад приступил к обязанностям, сейчас принимает дела и, по его словам, все заместители предыдущего начальника областного управления МВД, отстранены от занимаемых должностей на время служебной проверки. В их числе - заместитель начальника ГУ МВД Дмитрий Фучеджи, который также является начальником милиции общественной безопасности.

«Я, как и вы, прошел Майдан, хочу, чтобы в регионе были закон и порядок... В Украине все имеют право на мирные акции, но мы против тех, кто призывает к расколу страны. Однако это не означает, что кому-то можно нарушать закон», - сказал Катеринчук. Он добавил, что будет проведена тщательная проверка по причастности к нарушению закона каждого человека, отпущенного 4 мая из ИВС Одесского городского управления МВД.

Собравшиеся потребовали, что бы сотрудники милиции немедленно сняли на Куликовом поле российский триколор, вывешенный там сегодня пророссийски настроенными гражданами. Катеринчук пообещал, что в ближайшее время флаг снимут, но активисты решили сделать это сами. Большая их часть, не смотря на призывы активистов местного Евромайдана ничего не предпринимать, отправилась через центр города на Куликово поле. По дороге они пели Гимн Украины, скандировали «Украина» и ставшую популярной среди украинской молодежи песню о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

На Куликовом поле более 10 человек на всякий случай окружили импровизированный мемориал, установленный пророссийскими гражданами в память о погибших здесь 2 мая соратниках. Проукраинские активисты, взявшись за руки, стали к мемориалу спинами, но лампады и цветы никто не пытался повредить.

Российского триколора уже не было. Один из парней влез на флагшток (возле Дома профсоюзов) и прикрепил государственный флаг Украины. Затем пришедшие хором исполнили Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 мая около 1 тыс. человек пришли к зданию Одесского городского управления внутренних дел с требованием отпустить их соратников, задержанных 2 мая во время массовых беспорядков. Позднее УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сообщили, что по решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих из здания Одесского городского управления внутренних дел, отпущено 67 человек. Затем прокуратура опровергла, что принимала такое решение.