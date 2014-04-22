В Одессе православные сепаратисты создали "народную республику Новороссию"
В день празднования Пасхи в Одессе участники православных, офицерских и молодежных организаций Украины, собравшиеся на Куликовом поле, проголосовали за провозглашение Одесской народной республики Новороссии.
Возглавил "республику" руководитель Союза православных граждан Украины Валерий Кауров, который по «Скайпу» провозгласил себя «президентом Одесской народной республики»
Обращаясь к собравшимся на Куликовом поле с экрана он заявил, что провозглашение Новороссии - это "ответ на "пасхальный" террор антихристовой хунты - расстрел блокпоста сопротивления в Славянске иарест идеолога Харьковской республики Константина Долгова".
Одесская Новороссия уже заявила о признании ранее самопровозглашенных Донецкой, Харьковской и Карпаторусской народных республик.
В свою очередь координатор Антимайдана в Одессе Егор Кваснюк рассказал: «В честь Пасхи мы включили телевизор возле сцены. Кауров связался с нами из Москвы по «Скайпу», поздравил всех с праздником и объявил себя президентом Одесской республики, правда слышало его заявление не более 40 человек»
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Активист Антимайдана добавил, что заявление Каурова не повлечет никаких последствий или ответных действий со стороны активистов Куликова поля.
Также Кваснюк напомнил, что информация о создании Одесской народной республики вымысел.
"Кауров может объявить себя кем угодно: императором, королем или графом. Но ничего, кроме смеха, это не вызывает", - отметил Кваснюк.
По материалам Сегодня, NEWSru.com