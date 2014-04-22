В Одессе православные сепаратисты создали "народную республику Новороссию"

Возглавил "республику" руководитель Союза православных граждан Украины Валерий Кауров, который по «Скайпу» провозгласил себя «президентом Одесской народной республики»

Обращаясь к собравшимся на Куликовом поле с экрана он заявил, что провозглашение Новороссии - это "ответ на "пасхальный" террор антихристовой хунты - расстрел блокпоста сопротивления в Славянске иарест идеолога Харьковской республики Константина Долгова".

Одесская Новороссия уже заявила о признании ранее самопровозглашенных Донецкой, Харьковской и Карпаторусской народных республик.

В свою очередь координатор Антимайдана в Одессе Егор Кваснюк рассказал: «В честь Пасхи мы включили телевизор возле сцены. Кауров связался с нами из Москвы по «Скайпу», поздравил всех с праздником и объявил себя президентом Одесской республики, правда слышало его заявление не более 40 человек»

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Активист Антимайдана добавил, что заявление Каурова не повлечет никаких последствий или ответных действий со стороны активистов Куликова поля.

Также Кваснюк напомнил, что информация о создании Одесской народной республики вымысел.

"Кауров может объявить себя кем угодно: императором, королем или графом. Но ничего, кроме смеха, это не вызывает", - отметил Кваснюк.

По материалам Сегодня, NEWSru.com