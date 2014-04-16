Топовые российские СМИ раздули "фейк" о провозглашении Одесской республики

Сообщение «Одесса объявляет себя Одесской народной республикой» 16 апреля опубликовано на сайте odessa-antimaydan.com.

«С сегодняшнего дня Одесская область объявляется Одесской народной республикой, где вся власть принадлежит только проживающему на ее территории», — говорится в тексте.

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При этом новость размещена как главная на "топовых" российских сайтах, в частности РИА Новости и RT.

Авторы манифеста призывают одесситов 17 апреля в 16:00 начать блокировать автомобильные дороги практически во всех районах города. Всего указано свыше 150 точек, на которых горожане должны стать на проезжей части «живой цепью» или перекрыть дорогу автомобилям.

«Все, кто еще не понял, что война пришла к нам в дом, не должны завтра попасть на работу и на службу!!! Проверяйте и пропускайте только скорые с больными. Не пропускайте военных и милицию!», — отмечается в сообщении.

Добавим, что новость о создании Одесской народной республики очень удивила активистов одесского Антимайдана, которые собираются на Куликовом поле.

Один из лидеров лагеря Артем Давидченко заявил ОТКАТу, что до сегодняшнего утра не знал о каких-либо планах по созданию ОНР и впервые услышал об этом от журналистов.

«Мы не знаем, кто эти люди, и мы не собираемся участвовать завтра в их акции. Мы не прекращаем свою борьбу, но Одесскую республику объявлять не планировали», — сказал Давидченко.

На уточняющий вопрос о том, имеют ли протестующие с Куликова поля отношение к сайту odessa-antimaydan.com, Давидченко ответил: «Нет, мы не имеем к этому сайту никакого отношения, и кто им занимается — не знаем».

Отметим, что сайт «Антимайдан Одесса 2014 — Одесское движение против неофашизма и майданутых» был создан в начале апреля.