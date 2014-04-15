Мэр Славянска: Город захватывали россияне, а жители совершенно не поддерживают федерализацию

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте такжеВ Славянске сепаратисты захватили аэродромНапомним, что ранее Неля Штепа заявляла о том, что митингуют за федерализацию в Славянске исключительно жители города, "наши люди" - так их называла городской голова. Сегодня она сказала, что эти люди приехали из Крыма и России и захватили заложников из числа жителей города. "Они были агрессивно настроены к заложникам, которых они поймали. Я не стыжусь того, что я сделала. Я в этих условиях сделала все для того, чтобы освободить заложников, которых они поймали. И то, что вы можете мне инкриминировать – да, мне все равно. Я тогда оценила, когда увидела, что там очень серьезные ребята", - Штепа.

Кроме того, мэр подчеркнула, что ранее в Славянске за федерализацию выступало более 20% местного населения, а в настоящее время - 0,5 %.

Напомним, что вчера Штепа сообщала, что вооруженные люди, среди которых нет жителей Славянска, захватили горсовет, ранее уже был захвачен горотдел милиции.