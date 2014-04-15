Рада лишила мандата Колесниченко
Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Вадима Колесниченко.
Как передает корреспондент УНИАН, во время первого голосования это решение поддержали лишь 219 из 335 депутатов, в частности, от КПУ не проголосовал ни один, от ПР - 5.
Однако со второй попытки за прекращение полномочий Колесниченко проголосовал 241 народный депутат из 344 зарегистрированных в сессионном зале. От ПР - 4, от КПУ - ни один.
Читайте такжеКолесниченко написал заявление о сложении мандата депутатаЧитайте такжеВ соответствующем постановлении отмечается, что досрочное прекращение полномочий Колесниченко, избранного в одномандатном избирательном округе №225 (Севастополь), происходит в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля Колесниченко написал заявление о сложении депутатских полномочий.
В заявлении, размещенном на его странице в Facebook, говорится: “По моему мнению, Верховная Рада Украины после 19 февраля 2014 года в своей деятельности вышла за рамки Конституции и действующего законодательства Украины”.
“Это привело к частичной потере государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В стране распространяются политические репрессии, запугиваются политические соперники власти. Игнорируются законные требования сотен тысяч граждан Украины относительно децентрализации власти, федерализации, предоставления русскому языку государственного статуса, массово нарушаются права человека и т.д. Свернуты институты демократии, массово распространяется идеология национал-фашизма”, - заявил Колесниченко.