Рада лишила мандата Колесниченко

Как передает корреспондент УНИАН, во время первого голосования это решение поддержали лишь 219 из 335 депутатов, в частности, от КПУ не проголосовал ни один, от ПР - 5.

Однако со второй попытки за прекращение полномочий Колесниченко проголосовал 241 народный депутат из 344 зарегистрированных в сессионном зале. От ПР - 4, от КПУ - ни один.

Читайте такжеКолесниченко написал заявление о сложении мандата депутатаЧитайте такжеВ соответствующем постановлении отмечается, что досрочное прекращение полномочий Колесниченко, избранного в одномандатном избирательном округе №225 (Севастополь), происходит в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Колесниченко написал заявление о сложении депутатских полномочий.

В заявлении, размещенном на его странице в Facebook, говорится: “По моему мнению, Верховная Рада Украины после 19 февраля 2014 года в своей деятельности вышла за рамки Конституции и действующего законодательства Украины”.

“Это привело к частичной потере государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В стране распространяются политические репрессии, запугиваются политические соперники власти. Игнорируются законные требования сотен тысяч граждан Украины относительно децентрализации власти, федерализации, предоставления русскому языку государственного статуса, массово нарушаются права человека и т.д. Свернуты институты демократии, массово распространяется идеология национал-фашизма”, - заявил Колесниченко.