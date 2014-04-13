Украина покажет миру доказательства причастности спецслужб РФ к мятежу в восточных областях

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, об этом отметили в ведомстве и добавили, что соответствующие свидетельства и доказательства будут представлены международному сообществу на встрече 17 апреля в Женеве.

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«В восточных областях Украины российские спецслужбы и диверсанты начали переход к широкомасштабной сепаратистской операции с целью захвата власти, дестабилизации положения с угрозой для жизни граждан Украины, а также отделения этих регионов от нашего государства», - подчеркивается в сообщении.

«Защищая жизнь людей, территориальную целостность и безопасность государства, Совет Национальной безопасности и обороны Украины принял решение осуществить антитеррористическую операцию против развернутого покушения на наше государство», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, на 17 апреля в Женеве (Швейцария) запланирована встреча верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, госсекретаря США Джона Керри, министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Украины Андрея Дещицы, главным вопросом которой будет обсуждение ситуации в Украине.

Эта встреча может стать второй с момента начала кризиса в Крыму, в которой примут участие одновременно министры иностранных дел России и Украины.