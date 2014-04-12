Россия отрицает наличие ее агентов на востоке Украины

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой украинского МИДа Андреем Дещицей.

Отчет о разговоре опубликован на сайте МИД РФ.

Читайте такжеДещица требует прекратить деятельность спецслужб РФ на востоке Украины"В ходе беседы А.Б.Дещица пытался возложить ответственность за осложнение ситуации на Юге и Юго-Востоке Украины на Россию. Он утверждал, что в этих регионах действуют некие российские агенты и якобы несколько из них уже арестовано", - говорится в сообщении.

В ответ Лавров заявил, что "никаких оснований для подобных утверждений нет".

Также Россия снова продемонстрировала вмешательство в украинские дела, подчеркнув недопустимость силового сценария на Востоке, где сейчас неизвестные вооруженные люди захватывают государственные здания.