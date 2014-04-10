Крымчане стоят в длинных очередях, чтобы остаться украинцами

Крымчане массово отказываются от российского гражданства. Как свидетельствуют очевидцы, в день от российского гражданства отказывается в среднем 100-120 человек. Об этом сообщает Украинская правда.

Так, в пункте по адресу бульвар Франко 44 в Симферополе каждое утро выстраиваются две очереди - те, кто хочет написать заявление на отказ от российского гражданства, и те, кто хочет получить российский паспорт. Причем, первая очередь за сохранением украинского гражданства на треть больше.

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Всего таких пунктов в Крыму 4 - в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Белогорске. Люди занимают очередь с 6 часов утра и стоят там почти весь день. Каждому лицу, которое написало отказ от российского гражданства, выдается справка без печати и подписей.

По предварительным данным, процедура написания отказов должна закончиться 18-го апреля. Процесс контролируют военные, которые, по словам очевидцев, ведут себя очень вежливо. В частных разговорах военные признаются, что приехали из России.