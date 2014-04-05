Жители Крыма отказываются от российского гражданства - СМИ

«Когда я приехала в Федеральную миграционную службу, оказалось, что я была то ли второй, то ли третьей в очереди желающих отказаться от российского гражданства. На сегодняшний день очередь насчитывает уже более 137 человек», - отмечает Елизавета Богуцкая, одна из крымчанок, оставившая себе украинское гражданство. Ее цитирует Радио Свобода.

По словам Богуцкой, чтобы остаться гражданином Украины, нужно попасть в Федеральную миграционную службу и написать заявление об отказе от российского гражданства. Если у вас есть несовершеннолетние дети и вы не хотите, чтобы они были гражданами России, то вы вписываете их в специальную графу заявления. В таком случае с достижением совершеннолетия они получат украинское гражданство.

Богуцкая добавляет, что такие Федеральные пункты миграционной службы открыты в очень ограниченном количестве. По одному в Симферополе, Белогорске, Бахчисарае. То есть все пункты находятся в радиусе 40 километров от Симферополя, в то время как в Феодосии и Керчи находится большая группа людей, которые не хотят быть гражданами России. А после 18 апреля возможности отказаться от российского гражданства уже не будет и крымчане автоматически станут гражданами России. Это большая проблема для людей, которые находятся за пределами полуострова. Тот, кто не сможет самостоятельно прийти к миграционной службе, может отправить туда письмо с уведомлением. Вложить в него бланк заявления, добавить копию своего паспорта, а если есть несовершеннолетние дети - копии свидетельства о рождении детей. Тогда вам по обратному адресу будет выслана справка, что ваше заявление принято. И эта справка будет говорить, что вы уже не гражданин России. Главное, отправить письмо до 18 апреля, отмечает Елизавета Богуцкая.

Крымчанка считает, что все эти преграды с подтверждением украинского гражданства строятся исключительно для того, чтобы в результате можно было сказать, что только три процента жителей полуострова захотели остаться в составе Украины.

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Кроме того, по словам Елизаветы Богуцкой, многие крымчане говорят, что не пойдут получать российский паспорт. Но даже в этом случае согласно всем правовым актам они будут гражданами России.

Для написания заявления о нежелании принять российское гражданство крымчанам дали месяц. Этот срок истекает 18 апреля.