Начальник луганской милиции говорит, что его не захватывали в заложники

Как сообщили УНИАН отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, это сообщение было распространено в социальных сетях в Интернете.

«Меня никто не брал в заложники. Я и вчера вел переговоры с теми, кто захватил помещение СБУ, и сегодня практически целый день мы стремимся вести с ними диалог», - заявил Гуславский.

По информации правоохранителей, вся милиция Луганской области переведена в состояние полной боевой готовности.

«Усилен блок-посты на всех въездах в города Луганска. Въезд в город ограничен. Такие меры предприняты с целью обеспечения безопасности граждан.

Читайте такжеВ Раде предлагают ввести ЧП в Донецкой, Луганской и Харьковской областяхСотрудниками милиции усилена охрана стратегических объектов, телерадиокомпаний и государственных административных зданий.

По нашей просьбе закрыты магазины, занимающиеся торговлей оружием.

Усилены наряды патрулирования», - заявляют в милиции.

Также правоохранители сообщают, что открыто уголовное производство по статье 262 УК Украины по факту хищения огнестрельного оружия и боеприпасов из комнаты вооружения СБУ. Проводятся оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружейный склад, находящийся в управлении. Во время штурма были выбиты входные двери в здания, камнями разбиты окна , митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации. Во время штурма УСБУ пострадало 9 человек. В тот же день председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских и начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобожден из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных по обвинению в сепаратизме.

На данный момент здание остается захваченным сепаратистами.