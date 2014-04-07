НАТО запрещает россиянам свободный вход в свою штаб-квартиру

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО, в котором объясняется, что шаг осуществлен в соответствии с решением министров иностранных дел стран НАТО на прошлой неделе.

"Как следствие, широкий доступ к штаб-квартиры НАТО, который имел место ранее, будет запрещен всем представителям Миссии России за исключением российского посла, его заместителя и двух помощников. Если кто-то из других сотрудников Миссии России потребует доступа, они должны проходить привычную процедуру", - говорится в сообщении НАТО.

Читайте такжеНАТО оценивает количество войск РФ на границе с Украиной в 40 тысяч человекВизиты в таком случае должны объявляться заранее, регистрироваться, и должно осуществляться сопровождение посетителей. Это все еще дает российским дипломатам такой уровень доступа, который никогда не предоставлялся любым российским министерством или учреждением для сотрудников НАТО, которые работают в Москве", - отмечается в сообщении Альянса.

Решение вступает в силу с 8 апреля. Министры иностранных дел стран НАТО вернутся к рассмотрению этого вопроса на своей встрече в Брюсселе в июне.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе НАТО приняло решение о приостановке сотрудничества с Россией из-за аннексии Москвой крымского полуострова.