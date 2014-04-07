Прокуратура расследует попытку снятия государственного флага возле Николаевской ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаева, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Центрального района Николаева.

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«В ночь на 7 апреля неизвестные попытались снять государственный флаг Украины возле здания Николаевской областной государственной администрации. За незаконные действия начато уголовное производство», - отметил заместитель прокурора Центрального района Николаева Владислав Кулинич.

Расследование начато по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.