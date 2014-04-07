СМИ: Компания нелегитимного губернатора Севастополя свободно ведет бизнес в Европе и США

Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее Евросоюз внес его имя в список украинцев и россиян, которым будет запрещен въезд и чьи активы будут заморожены на территории ЕС. Канада также включила его в такой список.

Компания Алексея Чалого "Таврида-Электрик" открыла павильон на промышленной ярмарке Hannover Messe в Германии 6 апреля. Компания продолжает работать в Европе, США и Канаде, несмотря на санкции. Только в Эстонии, где работает около 60 человек из "Тавриды-Электрик", работу компании остановили.

Читайте такжеПрезидент Чехии готов поддержать самые жесткие санкции против РоссииЖурналисты WSJ обратились за комментариями к Минфину США, но так и не получили ответа. В Минэнерго Германии сообщили, что санкции касались персонально Алексея Чалого, в отношении компании "Таврида-Электрик", то чиновники не могут комментировать его работу. В офисе Евросоюза объяснили, что каждая из стран ЕС применяет санкции по-своему.

Компания "Таврида-Электрик" получает около $300 млн доходов в год, около половины поступлений обеспечивает российский рынок. Бизнесом за пределами России управляет дочернее предприятие в Швейцарии, которая не входит в Евросоюз и не применяла санкций к Чалого.

Читайте такжеРоссийские банки из-за санкций Запада боятся работать в КрымуЧитайте такжеГражданин России Алексей Чалый был объявлен руководителем Севастополя на митинге сепаратистов 23 февраля, после чего депутаты местного горсовета придумали для него должность руководителя координационного совета по разработке положения об исполкоме. Когда Россия получила полный контроль над Крымом, именно Чалый от имени Севастополя подписывал договор с Владимиром Путиным. 1 апреля депутаты-сепаратисты Севастополя его назначили и.о. губернатора города.

Алексей Чалый долго совершал антиукраинскую пропаганду в Севастополе, в чем сам сознался в интервью журналу "Русский репортер": "Работали люди над тем, чтобы Украина в Севастополе не воспринималась, - каюсь, я не последнюю роль в этом играл".

Чалый контролирует в Севастополе местный телеканал НТС, сайт sevastopol.su, имеет влияние на популярный forum.sevastopol.ua. Он также вложил деньги в реконструкцию оборонительного сооружения времен Второй мировой войны - 35-ю береговую батарею, где в 2012 году был открыт исторический музей с бесплатным входом.

Алексей Чалый также способствовал выходу шести учебников об истории Севастополя, которые распространяли по школам города, съемкам патриотических фильмов об истории города, разработке учебных программ для школьников и студентов. Кроме того, люди Чалого курировали раздачу в городе черно-оранжевых лент на память о советских ветеранах.

Алексей Чалый - внук советского адмирала, который переехал в Севастополь 1949 года, и сын советского инженера - изобретателя, чьи разработки стали основой для бизнеса компании "Таврида-Электрик".